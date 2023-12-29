Штат Мен також заборонив Трампові брати участь у виборах.

Раніше таку ж заборону щодо експрезидента США запровадив штат Колорадо.

Шенна Белловз

Експрезидентові США Дональдові Трампу заборонено балотуватися у президенти під час первинних виборів (праймеріз) Республіканської партії на території штату Мен. Таке рішення ухвалила держсекретарка штату Шенна Белловз (Shenna Bellows). Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на інформацію, опубліковану в п'ятницю, 29 грудня, на офіційному сайті департаменту держсекретаря штату.

Белловз обґрунтувала своє рішення 14-ю поправкою до Конституції США, яка забороняє особам, які брали участь у заколоті, обіймати цивільні та військові державні посади. А Трампа звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до дій, які призвели до штурму Капітолію в січні 2021 року.

«Я здаю собі справу, що жоден державний секретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти доступу до участі у виборах на підставі третього розділу 14-ї поправки. Однак я також усвідомлюю, що жоден кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі у заколоті. Пан Трамп усвідомлював ймовірність насильства і, принаймні спочатку, підтримував його використання, оскільки він не лише заохочував його підбурювальною риторикою, але й не вдався до своєчасних дій, щоб зупинити його», – заявила Белловз.

Представники передвиборчого штабу Дональда Трампа уже заявили, що оскаржать це «жахливе» рішення Белловз у суді. Трамп раніше вимагав, щоб Беллоуз не брала участь у розгляді питання щодо його праймеріз, оскільки вона – колишній сенатор штату від Демократичної партії і публічно називала події шостого січня 2021 року заколотом, що робить її, з погляду ексглави Білого дому, упередженою.

Мен став другим штатом США, який заборонив Трампові брат участь у виборах. Нагадаємо, що 19 грудня верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися на посаду глави держави на праймеріз Республіканської партії у цьому штаті. Рішення суддів також ґрунтувалося на 14-й поправці до Конституції США. Аналогічні позови проти Трампа раніше було подано ще в кількох штатах. Верховний суд Міннесоти у листопаді відмовився забороняти експрезидентові балотуватися, а в Мічиґані суд ухвалив, що лише Конґрес країни, а не судова влада, має вирішувати, чи може Трамп залишитися у виборчих бюлетенях.