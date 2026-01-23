Зеленський домовився з Трампом щодо гарантій безпеки.

Проте, як визнав український президент, питання території залишається невирішеним.

 

 

Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо питання американських гарантій безпеки для України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова Зеленського, сказані у четвер, 22 січня, журналістам після зустрічі з Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

 

За словами українського президента, тема гарантій безпеки «закрита». «Документ має бути підписаний сторонами, президентами, а потім переданий до національних парламентів», – розповів Зеленський. Він знову наголосив, що без участі США система гарантій безпеки для України неможлива.

 

Водночас Зеленський зазначив, що питання, пов'язані з майбутнім східних реґіонів України, поки що залишаються не вирішеними. «Йдеться про східну частину нашої країни, про землю. Це питання, яке ми ще не вирішили», – сказав він.

 

Зеленський також повідомив, що в п'ятницю, 23 січня, в в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах мають розпочатися тристоронні перемовини між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Україну на зустрічі представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, голова ОП Кирило Буданов, перший заступник голови ОП Сергій Кислиця, керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Перемовини триватимуть два дні.

 

Трамп після зустрічі зі Зеленським зазначив у розмові з журналістами, що вона пройшла «дуже добре». «Я думаю, що зустріч із президентом Зеленським була хорошою. Це безперервний процес», – сказав Трамп журналістам, додавши, що посланці США вирушили на перемовини до Москви. На запитання, яке його послання Путіну, Трамп відповів: «Війна має закінчитися».

