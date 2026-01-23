За підсумками перемовин зі США Кремль заявив, що Росія продовжить війну з Україною.

Кремль і далі наполягає на виході ЗСУ з цілого Донбасу.

Перемовини російського диктатора Володимира Путіна з американською делегацією, які проходили в ніч на п’ятницю 23 січня фактично завершилися фіаско, попри те, що помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмови були «винятково змістовними та надзвичайно відвертими». Російська сторона за підсумками переговорів зі США заявила, що продовжить війну з Україною, допоки не буде вирішено територіальне питання. Мова йде про вимогу Кремля без бою вивести ЗСУ з тієї частини Донецької області, яка перебуває під контролем Києва. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

За словами Ушакова, під час зустрічі сторони констатували, що «без вирішення територіального питання за узгодженою в Анкориджі формулою розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

«Ми, як наголошував Володимир Путін, щиро зацікавлені у врегулюванні української кризи політико-дипломатичними методами. Але поки що цього немає, Росія продовжить послідовно добиватися поставлених перед “спеціальною військовою операцією” цілей саме на полі бою, де російські Збройні Сили володіють стратегічною ініціативою», – наголосив Ушаков.

Він додав, що американські переговорники «з перших рук поділилися своїми враженнями та свіжими оцінками» зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у Давосі. Ушаков також розповів, що під час переговорів з Вашінґтоном «була акцентована» готовність Москви переказати до бюджету створеної Трампом «Ради миру» мільярд доларів зі заморожених у США російських активів.

«Інші ж кошти з наших заморожених у США резервів можна було спрямувати на відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій, вже після укладання мирного договору між Росією та Україною. Розмову на цю тему буде продовжено в двосторонній економічній групі», – заявив він.

На переговори з Путіним до Москви приїжджали спецпосланець президента США Стів ВУіткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та Джош Ґрюнбаум (Josh Gruenbaum), якого Трамп нещодавно призначив старшим радником його «Ради миру». Зустріч тривала понад три години. За її підсумками, Ушаков оголосив, що Росія і США домовилися, що 23 січня в Абу-Дабі пройде перше засідання тристоронньої робочої групи РФ — США — Україна з питань безпеки.