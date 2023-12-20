Верховний суд Колорадо усунув Трампа від участі у виборах в цьому американському штаті.

Судді звинуватили експрезидента США в тому, що він взяв участь у заколоті, хоч присягнув захищати конституцію.

Верховний суд Колорадо постановив у вівторок, 19 грудня, що Дональд Трамп не має права балотуватися в президенти США в цьому штаті. Про це повідомила інформаційна аґенція Reters. Це рішення означає, що колишній президент не може бути включений до бюлетенів у штаті Колорадо під час березневих праймеріз республіканців і листопадових загальних виборів.

«Більшість членів суду ухвалили рішення, що президент Трамп позбавлений права обіймати посаду президента відповідно до третього розділу чотирнадцятої поправки до конституції Сполучених Штатів», – йдеться у постанові суду. Вердикт ґрунтується на чотирнадцятій поправці до конституції – згідно з нею посадовцям, які дали присягу підтримувати конституцію, забороняється обіймати посади у майбутньому, якщо вони «брали участь у заколоті». За ухвалу проголосували чотири судді з семи. Вони розцінюють як заколот штурм Капітолію прихильниками Трампа у січні 2021 року.

Рішення набуде чинності четвертого січня 2024 року та не буде обов'язковим для інших штатів. Судді наголосили, що адвокати Трампа можуть подати апеляцію до Верховного суду США. У цьому випадку воно не набуде чинності в Колорадо до вердикту – але пошириться на всі штати, якщо Трамп програє апеляцію.

Аналогічні справи щодо 45-го президента США також було порушено в інших штатах, включно з Мічиґаном і Міннесотою, але жодному з них не вдалося вилучити ім'я експрезидента з виборчих бюлетенів.

У ході передвиборчої кампанії Трамп висміював судові позови і стверджував, що вони є спробою використати суди, аби перешкодити йому повернутися до Білого дому.