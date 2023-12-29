674-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Внаслідок ранкової атаки в Одеській області загинуло щонайменше дві людини та 10 осіб дістали поранення, пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлової забудови, повідомив заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов в ефірі телемарафону.

10:00 Внаслідок ракетної атаки у Дніпропетровській області загинуло щонайменше чотири людини, майже півтора десятка людей поранені. Було влучання по торговельному центру, пошкоджені приватний будинок, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

09:45 Вночі Росія атакувала Львівщину: спочатку, коло четвертої ночі, ударними дронами "Shahed" (повідомляли про два влучання і загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури), а під ранок, коло восьмої – крилатими ракетами. Було чути кілька потужних вибухів, вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки на Сихові (вулиця Хоткевича), руйнувань зазнали три школи і дитячий садок. Загинула одна людина, ще восьмеро постраждали, усі – в стані середньої важкості; на момент ракетної атаки люди перебували у помешканнях, більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.

09:35 Під час нічної російської атаки у Києві внаслідок падіння уламків загорівся житловий багатоповерховий будинок, є поранені. В Подільському районі пожежа спалахнула на території складських приміщень, є постраждалі.

09:30 Вночі Росія завдала масованого удару по Україні, розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону:

"Ворог завдав масованого удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло усе.. хіба "Калібрів" не було. А так ­– і "Кинджали" ми бачили і балістику, С-300 і крилаті ракети, які досі знаходяться на наших радарах, застосування "Шахедів" теж було Ворог застосовував також ракети Х-22/32, близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано (за попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555)."

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Газета The New York Times опублікувала авторську колонку одного з членів редакційної колегії із закликом до України розпочати переговори з Росією і поступитися їй територією після повідомлень про те, що президент Росії Путін використовує таємні канали і посередників, щоб продемонструвати свою зацікавленість у припиненні вогню. У статті практично ігноруються постійні публічні сигнали Кремля про те, що Росія продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні. Зосередженість автора на необхідності України поступитися своєю землею решт затьмарює ті жахи, які російська окупація завдає українському народу, що живе на цій землі. Російські сили та адміністрація брали участь у широкомасштабних і навмисних кампаніях етнічних чисток, примусово та незаконно депортуючи українців до Росії та замінюючи їх росіянами та мігрантами до Росії. Російська адміністрація незаконно депортувала десятки тисяч українських дітей до Росії за різними схемами, у тому числі змушуючи російські сім’ї усиновлювати їх. Російська адміністрація систематично працює над ліквідацією української мови, культури, історії та етнічної приналежності на територіях, окупованих російськими військами, як ISW неодноразово документував. Багато з цих дій, як виглядає, порушують Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і заслуговують принаймні на згадку в дискусіях про те, як український президент має поступитися Росії українською землею та людьми.

• Росія офіційно розгорнула батальйон, сформований з українських військовополонених, на лінії фронту в Україні, що ще раз підтверджує численні очевидні порушення Росією Женевської конвенції про військовополонених.

• Нещодавні випадки очевидних порушень Росією Женевської конвенції про військовополонених, ймовірно, пов'язані з підрозділами сумнозвісної 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, які причетні до жорстокого поводження з військовополоненими.

• Повідомляється, що російське військове командування розформує оперативно-тактичне з'єднання "Каскад" Міністерства внутрішніх справ "ДНР" до 31 грудня 2023 року, ймовірно, в рамках триваючої кампанії з формалізації російських збройних сил.

• Українські військові повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні близько 7400 ракет і здійснили 3900 ударів безпілотниками "Шахед".

• Російські міни продовжують загрожувати цивільним суднам у Чорному морі, але, ймовірно, не перешкоджатимуть використанню цивільними суднами Чорноморського гуманітарного коридору.

• Міністерство оборони США 27 грудня оголосило про надання Україні пакету військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів.

• Ув'язнений російський ультранаціоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін визнав завершення своєї президентської кампанії після того, як 27 грудня не зміг зареєструватися в Центральній виборчій комісії Росії.

• Міністерство оборони Росії нагородило відомих російських мілблогерів за їхній внесок у "військово-патріотичну" та "військово-політичну" сферу, віддзеркалюючи попередні зусилля Кремля, спрямовані на задобрювання та кооптацію ширшої спільноти російських мілблогерів.

• Українські сили здійснили підтверджене просування поблизу Бахмута, найімовірніше, протягом минулого тижня.

• Міністерство оборони Росії оголосило 28 грудня, що в Росії налічується понад 640 тисяч контрактників, що стало першою заявою Росії про кількість контрактників у збройних силах РФ з початку повномасштабного вторгнення.

• Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських дітей до Росії під приводом медичної необхідності, попри очевидне зростання кількості випадків передачі високоінфекційних захворювань серед українських дітей на шляху до Росії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: