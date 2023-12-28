Додане життя

Тарас Прохасько

Сьогодні, наприклад, були зйомки сцени більшого зимового кіна, в якій падав раптовий дощ, який замерзав – бо сильний безсніжний мороз – аж торкнувшись асфальтованих поверхонь вулиць, асфальтованих старим способом, коли поверхня ясно-сіра і помережена тріщинами, немов від вибуху неіснуючого коріння. Але машина, яка робила той зимний дощ у кадрі, була по вінця заправлена водою дуже теплою, майже гарячою. Потім, як завжди: маленька станційка метро посеред парку, ще останній глювайн перед входом, десь поруч у темних кущах спостерігає за дальшим розвитком подій лисиця-ласиця, і пора ковзати направду замерзлим ледиком, і так несе, і пригнуті ноги цілком відповідають притульності до цього найтоншого льоду стопи у адекватних капцях, які ти мав між дитинством і підлітковістю. Потім такими самими теплими виявилися потоки вузької глибокої річечки. Тоді на автобус, що заплутався у вуличках надто щільного вертикального через гору містечка. І вже після цього треба пройти довжелезними задніми підходами до потрібного поверху опорожненого готелю, звідки треба забрати і вивести двох, хто на це чекає…

 

 

Було ще багато чого іншого, але вже минуло. До наступної ночі. Колись, оглядаючи сни, я намагався їх запам'ятати, щоби за методом сюрреалістів витягнути ці образи і сюжети на денний світ. Видавалося цікавим декорувати свою денність химерами з ночі. Видавалося можливим і попросту необхідним вмонтовувати ті перли з глибин у коралі своїх вражень, спогадів і оповідей.

 

З часом наступив спокій. Втрата жалю за тим, що – здавалося – утекло поміж пальці. Тепер я навчився розділяти ці життя. Снам – снове. Всьому іншому – всьо інше. Яке, до речі, забувається не менш мальовничо, як наснене.

 

У снах, які стали неймовірно багатими після того, як припинилося полювання за ними, з часом вибудувався свій доволі самодостатній світ. Роки профільтрували видіння. Тож повертаюся у хід подій і образів, з якими вже досить близький, але не настільки, щоби не сподіватися цілком неочікуваного фраґмента.

 

Там є безліч просторів, які вже колись заявляли про себе, але, як вулиця Крокодилів, щоразу мають перехід у інший простір, в якому ще не був. Там є неймовірна конкретика рук, вилиць, ключиць, лопаток, вигинів, на які майже ніколи не фіксуєш уваги, бачачись з персонажами снів удень.

 

Важливо, що там є запізнення у часі. Тобто у цей час зустрічаєшся з людьми, які населяли дні кільканадцять років тому. Діти там завжди діти. Померлі там завжди живі. Тобі самому там теж ніколи не загрожує смерть. Попри усі загострені загрози, які оминув у житті денному.

 

У снах я регулярно роблю те, чого не вдалося поза снами, у так званому реальному житті. І вже не намагаюся відірвати якісь сонні ідеї з плоті ночі, аби скористатися ними у невластивому їм середовищі.

 

Навіть прекрасні прийоми з'їжджання по сходах чи підлітання у затягненому стрибку ніколи не пробую перенести на своє денне тіло. А у снах цього багато. Так само як майже вертикальних доріг, спання з кимось улюбленим на коці посеред міст, високих хитких від вітру конструкцій, мостів із вибитими дошками, щілин між стінами близьких будівель, потоків чистої прозорої води у невластивих місцях, втечі, переслідування, спокійно виконані прості важливі місії…

 

Так то так, але засинаючи, завжди намагаюся когось любого переманити подумки у нічний сон. Так май ліпше.

 

28.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ландшафт слова Марічки Сташко
Христина Дрогомирецька
У її тексті бачимо не застиглу фіналізовану дійсність чи певні узагальнення, а досить рухому, плинну дійсність, яка трансформується, як міфічний Протей, залежно від того, хто її споглядає.
27.12.23 | | Штука
672-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак), Лиманському (відбито 11 атак) напрямках.
27.12.23 | | Україна
«Уроки Музики» у Jam Factory Art Center
На сцену виходить жінка у пострепродуктивному віці та своїм творчим актом підважує визначальну роль материнства, а професійні перформерки оголюють насильницькі механізми мистецького виховання.
26.12.23 | | Штука
Той Вифлиєм –  по всій країні, у кожнім місті по зорі
Тетяна ШПАЙХЕР
Сценарії різдвяного дійства, де Емануїл щоразу приходить у тих обставинах, в яких живуть люди.
26.12.23 | | Галичина
671-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 40 атак), Лиманському (29) та Херсонському (12) напрямках.
26.12.23 | | Україна
670-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: "Різдво – це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу! Христос народився! Славімо Його!" 
25.12.23 | | Україна
Зґвалтування Жерара Депардьє
Віталій Портников
Атмосфера моральної нерозбірливості породжує чудиськ. Якщо ти захоплюєшся безкарним насиллям – ти сам цим насиллям і стаєш.
24.12.23 | | Дискурси
In Hoc Anno Domini
Вермонт Ройстер
Цей редакційний коментар Вермонт Ройстер написав 1949-го, і відтоді The Wall Street Journal його щороку публікує в переддень Різдва
24.12.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.