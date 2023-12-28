Нова польська влада заявила про ліквідацію державних ЗМІ.

Насправді ж йдеться радше про їхню реструктуризацію, ЗМІ продовжать свою роботу.

У середу, 27 грудня, міністр культури та національної спадщини Республіки Польща Бартломєй Сєнкєвіч (Bartłomiej Sienkiewicz) ухвалив рішення про переведення Польського радіо (Polskie Radio S.A.), Польського телебачення (Telewizja Polska S.A. – TVP) та Польської аґенції преси (Polska Agencja Prasowa S.A. – PAP) у стан ліквідації. Про це повідомило Polskie Radio24.

Таке рішення очільника відомства пов’язано зі заявою президента Польщі Анджея Дуди про намір накласти вето на довколабюджетний закон на 2024 рік. За словами польського лідера, ідеться про спробу виділення трьох мільярдів злотих на фінансування суспільних медіа, що в нинішній ситуації, як сказав Дуда, є неприпустимим. «Не можна допускати грубого порушення Конституції та принципів демократичної правової держави. Робота громадських ЗМІ має бути виправлена чесно та законно», – пояснив Дуда і пообіцяв подати парламенту власний законопроєкт. Вето президента означало відсутність фінансування суспільно-правових ЗМІ у 2024 році.

За словами речників уряду, стан ліквідації не означає припинення діяльності державних ЗМІ. Змінюється лише їхня правова форма діяльності. Обґрунтовуючи своє рішення про переведення Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. та Polska Agencja Prasowa S.A. у стан ліквідації, міністр Бартломєй Сєнкєвіч зазначив у заяві, що в поточній ситуації такий крок «допоможе забезпечити продовження діяльності цих компаній, проведення необхідної реструктуризації та недопущення звільнень працівників через брак фінансування».

Нагадаємо, що 19 грудня Бартоломєй Сєнкєвіч відправив до демісії керівництво державних ЗМІ та призначив нові наглядові поради, які обрали нових голів компаній. За день до цього Сейм РП схвалив резолюцію зі закликом до Мінкультури щодо вжиття рішучих заходів для відновлення «доступу громадян до достовірної інформації, функціонування громадських ЗМІ, а також забезпечення незалежності, об'єктивності та плюралізму».

Одним із передвиборчих програмних пунктів партій чинної урядової коаліції було проведення радикальних змін у державних мовниках. Вони стверджували, що державні ЗМІ стали засобом пропаганди за вісім років перебування при владі партії «Право і справедливість». Коаліція прем'єр-міністра Дональда Туска пообіцяла «створити нові ЗМІ, які матимуть більш збалансований підхід».