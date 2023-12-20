Новий уряд Польщі демісував керівництво державних ЗМІ.

ПіС проводить акцію протесту під студією телеканалу TVP, який тимчасово припинив трансмісію.

Новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском вирішив змінити все керівництво державними ЗМІ. Міністр культури Бартломей Сенкевич (Bartłomiej Sienkiewicz) відправив до демісії голів та членів ради директорів державних телеканалів, радіостанцій та інформаційних аґенцій. Йдеться про керівників Польсько радіо, аґенції PAP, телеканалів системи TVP та його інтернет-порталу TVP Info. Про це повідомило Polskie Radio24.

У заяві Міністерства культури Польщі наголошується про необхідність «відновити неупередженість» засобів масової інформації.

Через годину після оприлюднення цієї заяви до телестудії телеканал TVP прибули депутати від тепер вже опозиційної партії «Право і Справедливість», які організували там акцію протесту. Як заявив присутній там лідер ПіС Ярослав Качинський, його однопартійці прийшли до будівлі телеканалу, щоб «захистити демократію».

Президент Анджей Дуда звернувся до прем’єра Туска через соцмережі. «Політична мета не може бути виправданням для порушення конституційних засад і закону. Тому в зв’язку зі сьогоднішніми діями міністра культури щодо суспільних ЗМІ я звертаюся до прем’єрміністра @donaldtusk і Ради міністрів поважати польський правопорядок. Вся Рада Міністрів склала присягу, про яку йдеться в ст. 151 Конституції, зобов’язуючись, зокрема, дотримуватися положень Конституції та інших законів Республіки Польща», – написав Дуда на платформі X.

Напередодні Сейм Польщі ухвалив резолюцію з вимогою до органів влади «негайно вжити заходів, спрямованих на відновлення конституційного порядку щодо доступу громадян до достовірної інформації та функціонування державних ЗМІ». За документ проголосували 244 депутати, проти — 84, 16 депутатів утрималися.

Одним з передвиборчих програмних пунктів партій чинної урядової коаліції було проведення радикальних змін у державних мовниках. Вони стверджували, що державні ЗМІ стали засобом пропаганди за вісім років перебування при владі партії «Право і справедливість». Коаліція прем'єрміністра Дональда Туска пообіцяла «створити нові ЗМІ, які матимуть більш збалансований підхід».