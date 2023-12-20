665-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх тижнів Україна мобілізувала узгоджені зусилля для покращення польових фортифікаційних споруд, оскільки її війська переходять до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту. Це відбувається у відповідь на заклики Президента України Володимира Зеленського від кінця листопада 2023 року пришвидшити фортифікаційні роботи у ключових секторах. В рамках однієї з частин проєкту Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, встановивши станом на середину грудня 2023 року "зуби дракона", колючий дріт і протитанкові рови. Росія продовжує локальні наступальні дії в кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують за своєю чисельністю взвод. Великий російський прорив малоймовірний, і загалом фронт характеризується стагнацією.

12:40 Понад половина українців (55%) хоче якнайшвидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це відбуватиметься з порушенням законів, свідчать результати опитування, проведеного з 29 листопада до 9 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Думки ж, що потрібно карати за законом, навіть якщо це займе більше часу, дотримуються 42% українців.

Що менше респонденти довіряють судам, то частіше вимагають карати корупціонерів якнайшвидше навіть із порушенням закону: серед тих, хто довіряє судам, так вважає 41%, а серед тих, хто не довіряє, – 63%. Така тенденція спостерігається і з довірою до поліції.

При цьому протилежна кореляція з довірою до президента: більше наполягають на якнайшвидшому покаранні з порушенням законів ті, хто довіряє президенту (58%), ніж ті, хто не довіряє (46%).

12:25 Через негоду, бойові дії й технологічні порушення без світла 523 населені пункти (вчора було 564), повідомили в Міненерго. Через складні погодні умови 81 населені пункти (в Дніпропетровській та Донецькій областях) залишилися без світла, вчора таких було 132 (в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях). Ще 442 населені пункти знеструмлено внаслідок бойових дій та з технічних причин (вчора було 442). Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається.

12:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 111 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:50​ В аварійні короткострокові ремонти вийшло 3 блоки теплоелектростанцій у різних регіонах. Через технічні причини розвантажувалися ТЕС та ТЕЦ у східних областях, роботу ТЕС уже відновлено, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії не зафіксовано і не прогнозується на поточну добу, повідомили в Міненерго. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для забезпечення потреб побутових споживачів і підприємств. Також буде здійснюватися комерційний імпорт електроенергії.

11:15​ Вчора, 19 грудня, середньодобова температура була на 0,5°C вищою, ніж на початку тижня, 18 грудня (4,7°C проти 4,2°C), відповідно вранці максимальний добовий рівень споживання був на 3% нижчим, ніж 18 грудня, повідомили в Укренерго.

11:05 Верифікована експертами МВФ потреба у зовнішньому фінансуванні 2024 року сягатиме 37,3 млрд доларів США, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши, що завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень тощо потребу в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити на 3,7 млрд доларів. У 2024 році ключовими задачами є воєнна кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансується тільки коштом внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів. З початку 2023 року Україна отримала майже 37,4 млрд дол. США міжнародної допомоги.

10:45 Президент Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк представником Президента у Верховній Раді. Галина Михайлюк – народна депутатка від партії «Слуга народу», заступниця голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

10:30 Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що вирішення питання з боку США щодо продажу винищувачів F-16 та зняття Канадою ембарго на постачання зброї може сприяти схваленню членства Швеції в НАТО, обумовивши схвалення членства Швеції в НАТО діями США та Канади.

10:20 Станом на нинішній ранок на чотирьох заблокованих для українських перевізників пунктах пропуску на кордоні з Польщею в чергах на в'їзд до країни перебувають приблизно 3600 вантажівок, повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко: Шегині – 1000, Рава-Руська – 600, Краковець – 500, Ягодин – 1500 вантажних транспортних засобів.

Зі сторони Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 570 вантажівок.

Зі сторони Угорщини на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 250 вантажівок.

Зі сторони Румунії на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 800 вантажівок.

10:10 Нині зранку в низці міст на заході та півдні України знову зник голосовий зв'язок у мережі "Київстар". У компанії підтвердили проблеми і запевнили, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

170,3% танків (з них 3,6% за минулий тиждень),

62,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

181,0% автомобільної техніки (з них 3,3% за минулий тиждень),

266,3% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

83,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

43,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вночі російські війська завдали два удари ракетами С-300 по суто цивільному транспортному депо в Салтівському районі Харкова, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Пошкоджено майно, обійшлося без потерпілих.

09:45 Вночі росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава). Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 (95%) з яких знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області – РФ по Харківщині. Попередньо без постраждалих.

За минулі сім днів збито 130 зі 133 (98%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський президент Путін усе частіше посилається на псевдоісторичну риторику Кремля до вторгнення, щоб видати себе за сучасного російського царя та представити вторгнення в Україну як історично виправдану імперську реконкісту. Вчора під час виступу на колегії міноборони Путін продовжив використовувати псевдоісторичну рамку, щоб припустити, що Західна Україна не є справді українською, і заявив, що радянський диктатор Сталін "передав" її Україні зі шматків Польщі, Румунії й Угорщини після Другої світової війни. Путін безпідставно стверджував, що люди, які живуть на заході Україні, хочуть повернутися на свою "історичну батьківщину", припускаючи, що Західна Україна може повернутися до концепції державних кордонів 17 століття і стати частиною Польщі, Румунії чи Угорщини. Ця заява свідчить про те, що Путін вибірково використовує як зброю ті аспекти історії Східної та Центральної Європи, які відповідають його ідеологічній лінії на подальше риторичне позбавлення України її міжнародно визнаного суверенітету. Його заяви рясніють риторичними суперечностями і залежать від непереконливих історичних алегорій, які розпадаються, коли їх розглядати в різних історичних контекстах.

• Міністр оборони Росії Шойґу вчора під час колегії російського міноборони заявив, що міністерство надасть пріоритет продовженню війни в Україні й підготовці новосформованих частин і з’єднань у 2024 році та повторив загрози на адресу Фінляндії та ширшого альянсу НАТО. Він також заявив, що російські військові мають намір прийняти до кінця 2024 року до 745 тис. військовослужбовців-контрактників.

• Президент України Володимир Зеленський дав підсумкову пресконференцію 19 грудня, під час якої прокоментував небажання Росії вести переговори, свою впевненість у майбутніх положеннях про допомогу Заходу, українське власне виробництво зброї та можливу майбутню мобілізацію в Україні.

• Прем'єр-міністр Росії Мішустін вчора в Пекіні обговорив з прем'єр-міністром КНР Лі Куанг питання російсько-китайського економічного співробітництва та двосторонніх відносин.

• Російські війська підтвердили наступ на північний схід від Куп’янська, на північ від Бахмута і на південний захід від Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії по всій лінії зіткнення.

• Російська влада продовжувала спроби використати військовий призов в окупованій Україні для посилення зусиль з формування збройних сил і легітимізації незаконної анексії Криму Росією.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: