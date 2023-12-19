Туреччина обумовила схвалення членства Швеції в НАТО з діями США та Канади.

Зокрема йдеться про продаж Анкарі винищувачів F-16 та зняття Канадою ембарго на постачання зброї до Туреччини.

 

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що вирішення питання з боку США щодо продажу винищувачів F-16 та зняття Канадою ембарго на постачання зброї може сприяти схваленню членства Швеції в НАТО. Про це повідомило інформаційне агентство Anadolu. Під час короткого брифінгу на облавку президентського літака після повернення з Угорщини турецький лідер зазначив, що в цих питаннях «усе це взаємопов'язане».

 

«Усі ці питання пов’язані між собою. Я вважаю, що позитивні зрушення щодо питання F-16 у Конґресі США та виконання Канадою своїх обіцянок прискорить рішення нашого парламенту з цього питання», – сказав Ердоґан.

 

Президент Туреччини також нагадав, що Швеція на саміті НАТО в липні цього року запевнила Туреччину у виконанні своїх зобов'язань, які Анкара висунула для членства цієї європейської країни в Альянсі. «Ми очікуємо, що ці обіцянки буде виконано. І ми ретельно за цим стежимо», – запевнив він.

 

Ердоґан додав, що президент США Джо Байден під час нещодавньої розмови сказав йому, що коли парламент Туреччини ратифікує заявку Швеції, то Конґрес США схвалить продаж F-16. «Однак ці два питання мають розглядатися законодавчими органами у двох країнах одночасно», – заявив Ердоґан.

 

Канада кілька років тому запровадила ембарго на експорт до Туреччини низки військових товарів і технологій, у тому числі компонентів, які використовуються в дронах, після того, як канадська сторона дійшла висновку, що це обладнання використовують азербайджанські війська в Нагірному Карабаху.

19.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
663-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення
18.12.23 | | Україна
662-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень
16.12.23 | | Україна
661-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень
16.12.23 | | Україна
Незламній Україні присвячується
Всесвітньо відома диригентка, канадійка українського походження, – Кері-Лінн Вілсон (Keri-Lynn Wilson) – візьме участь у винятковій мистецькій події, присвяченій мужності українського народу та його героїчній боротьбі у жорстокій війні, – концерті «Незламній Україні присвячується».
15.12.23 | | Штука
Кримінальна ментальність Росії
Олександр Шульга
Переконання, що закони є формальними документами, які в ім'я правди можна проіґнорувати є щонайросійськішою "скрєпою"
15.12.23 | | Дискурси
Приймати колідників
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Колідничьки з високих горив, з далеких Карпат, з вільних просторив. З високих горив, широких долив. Из церков Божих, світлих соборив
15.12.23 | | Дискурси
660-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень
15.12.23 | | Україна
Письменник без біографії і колективний розум
Роксана Харчук
У нашому колективному розумі спостерігається штиль, усі бережуть власний спокій, але інакше у письменників без біографії бути й не може. Стан цей називається імітацією мислення, на яку лише й здатний письменник без біографії, письменник покірний.
14.12.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.