Туреччина обумовила схвалення членства Швеції в НАТО з діями США та Канади.

Зокрема йдеться про продаж Анкарі винищувачів F-16 та зняття Канадою ембарго на постачання зброї до Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що вирішення питання з боку США щодо продажу винищувачів F-16 та зняття Канадою ембарго на постачання зброї може сприяти схваленню членства Швеції в НАТО. Про це повідомило інформаційне агентство Anadolu. Під час короткого брифінгу на облавку президентського літака після повернення з Угорщини турецький лідер зазначив, що в цих питаннях «усе це взаємопов'язане».

«Усі ці питання пов’язані між собою. Я вважаю, що позитивні зрушення щодо питання F-16 у Конґресі США та виконання Канадою своїх обіцянок прискорить рішення нашого парламенту з цього питання», – сказав Ердоґан.

Президент Туреччини також нагадав, що Швеція на саміті НАТО в липні цього року запевнила Туреччину у виконанні своїх зобов'язань, які Анкара висунула для членства цієї європейської країни в Альянсі. «Ми очікуємо, що ці обіцянки буде виконано. І ми ретельно за цим стежимо», – запевнив він.

Ердоґан додав, що президент США Джо Байден під час нещодавньої розмови сказав йому, що коли парламент Туреччини ратифікує заявку Швеції, то Конґрес США схвалить продаж F-16. «Однак ці два питання мають розглядатися законодавчими органами у двох країнах одночасно», – заявив Ердоґан.

Канада кілька років тому запровадила ембарго на експорт до Туреччини низки військових товарів і технологій, у тому числі компонентів, які використовуються в дронах, після того, як канадська сторона дійшла висновку, що це обладнання використовують азербайджанські війська в Нагірному Карабаху.