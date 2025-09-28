Краєчок світу над Збручем

ЦИДУЛКИ МАНДРІВНИЦІ

Де мої Цидулки? Де!? – запитаєте ви. А я вам розповім. Я майже закохалася знову. І в нашій сім’ї з’явилась Вона – Софія Яблонська. До того ж прийшла не сама, а привела всю свою родину – батьків, сестер, братів, дідусів і бабусь ще й цілу вервечку прародичів. І всі вони вимагають уваги, про всіх треба згадати і написати, адже цього хотіла сама Софія. Та перед цим, серед запорошених часом і пилом архівних справ потрібно віднайти ті кристалики істини, які проллють світло правди на легенди та домисли.

Саме так, в пошуках слідів о.Івана Яблонського, батька Софії, який після російського вторгнення в часи Першої Світової війни, залишив село Германів і разом з відступаючими російськими військами подався в Російську імперію, ми перетнули річку Збруч.

У своєму поясненні при розслідування причини апостазії і виїзду до Росії сам о. Іван згадує:

«Коли росіяни в 1915 році відступали, підписаному для схоронення від мук і тюрми не оставалось нічо більше як виїхати з ними. Боротьба о хліб насущний принудили (мене) прийняти місце православного священника, що підписаний зробив, однако оставшись вірним нашей Вірі. В часі тим (Я) занимав парафії над Збручем, щоби можна було скорше вернутися до Галичини, однако смерть сина і тифус, на котрий підписний відлежал три місяці – стали на перешкоді повороту підписаного на рідну землю.»

Також нещодавно у записнику Марти Калитовської віднайшлись короткі замітки зі слів Марії Велінської (ур. Яблонської, рідної сестри Софії), зроблені вже після смерті Софії, про перебування о.Івана в селі Подфіліп’є, коректна сучасна назва Підпилип’я.

Інтернет пошуки спочатку нас лише заплутували: Підпилип’я згадувалось то в Тернопільській, то в Хмельницькій області, а результат пошуку на картах видавав лише одне село.

Насамперед розповім, що дорога в Підпилип’є виявилась чи не найгіршою на моїй пам’яті – 10 км ми повзли як слимаки, а подолавши її половину добре призадумались чи не повернути бува назад. Надії віднайти якусь інформацію танули як цукор на сонці з кожною черговою ямою, рясним камінням та густими чагарниками вздовж дороги.

У нас талант приїздити кудись в полудень наприкінці літа, коли сонце палить мов навіжене, бо знає останні дні його розкошування ось-ось втечуть. Тому здавалось нічого дивного – людей не видно, хто перебуватиме на такій спеці.

Ми шукали церкву св. Михайла і досить швидко її знайшли.

Існує ось така згадка:

«Церква в Підпилип’ї у XVIII ст. була уніатською на честь святого Архістратига Михаїла, дерев’яна, трибанна. Наприкінці століття вона згоріла, тож було влаштовано каплицю. 1800 р. парафію приєднано до православ’я. 1826 р. розпочато і близько 1843 р. завершено спорудження на кошти парафіян нинішньої церкви… Стародавній цвинтар від церкви біля місцевого прикордонного поста. Будинок священика і господарські приміщення побудовано 1887 р. поміщиком…»

Невеличка церква на горбочку при повороті вулиці в тремтливому гарячому повітрі і навкруги тиша. Здавалось ось тобі пасторальна картина Хмельниччини за Збручем. Проте крізь цей спокій пробивалося щось ледь помітне й нав’язливе, мов тонке дзижчання комара.

Сільські подвір’я доглянуті, літньо-осінні віночки квітів коло хат. У деяких хатках двері, наче сором’язливі наречені, прикриті білими фіранками. Городи оброблені, а на них дозріває, червоніє, жовтіє.

І вже коли ми залишали село я збагнула, що мене тривожило. За весь час не чутно тарахкотіння й бурчання тракторів чи гудіння авто, реву корів й іржання коней, гамору гусей, качок, навіть гавкоту собак не чутно було. Ні тобі дитячого сміху, ні вигуків дорослих, ані голосів екранів – отих всіх звуків, якими живе село. Чи все ж обідня пора тому причина?

Лише біля однієї хати мирно копошилися курчата з квочкою, щось визбирували собі в затінку. Погукавши господарів біля не однієї хати і залишившись без відповіді, ми звивистою сільською вуличкою спустилися до річки Збруч – тендітної межі колись двох імперій: цісарської Австрійської та царської Російської.

Село Підпилип’я (Підфилип’я) належало колись роду польських магнатів Подфіліпських. Кам’янецькому каштелянові Якубу Подфіліпському за вірну службу король дозволив перетворити його дідичне володіння у містечко, надавши в 1510 р. магдебурзьке право. У другій половині XVI ст. містечко набуло свого найбільшого розквіту. На щорічні ярмарки сюди стікалися купці зі Львова, Кам’янця-Подільського, Волощини, навколишніх поселень. Поміщик побудував тут великий млин на два камені, що приносив йому і місцевим селянам значні прибутки.

Але це тривало недовго. Спустошливі напади татар та турків, шляхетські міжусобиці, грабіжницькі постої польської армії сприяли занепаду містечка, яке згодом перетворилось в невелике поселення.

І знов не склалося: при першому поділі Польщі 1772 р. село було розділене на кілька століть – частина земель Підпилип’я відійшла до Австрії.

Дві частинки одного цілого й досі залишаються відокремлені адміністративною межею двох областей – Хмельницької та Тернопільської – і як наслідок два однойменних села поруч поділені Збручем.

Але українці не вміють коритись долі, тим більше, що кордон по Збручу охоронявся аби як. Тут процвітала контрабанда, сезонні робітники шукали заробітку в сусідніх державах, релігійні вподобання селян сприяли прощам до Почаєва чи відпустах у храмах Сатанова, через кордон переправляли політичну літературу.

Ні роки перебування в складі інших держав колись, ні поділ між двох областей нині і навіть не хирлявий міст на линвах не є на заваді відчуттю цілісності та спорідненості.

На іншу сторону ми так і не перейшли – все ж міст не викликав довіри. Але це не завадило дітлахам із собакою декілька разів перетнути річку, поки ми вивчали околиці. Тут в гущавині ми наштовхнулись на товсті стіни зі старою кам’яною кладкою – залишки млина. Як згодом ми дізнались, ще якихось кількадесят років тому люди з околиць займали чергу звечора і ночували, щоб змолоти тут зерно.

Всепоглинаюча гармонія шурхотливих звуків, що панують на річці, доповнена неймовірної краси непорушною природою довкола не відпускають зовсім до клопотів і бід сьогодення. Краєчок світу загублений над Збручем.

Потрібно було повертатись до пошуків. Церква виглядала хоч і доглянута, але відчувалось що не часто відкриває свої двері для парафіян.

Отож, де справжній центр села? Правильно, в крамниці. Місцеві пані розповіли нам про Зою Семенівну – жінку, яка вже багато років збирає історію свого села. Старша пані зустріла нас з паличкою біля своїх воріт, за якими виднілися дві доглянуті, здавалось, щойно пофарбовані хати. Розмова – одразу тепла та приязна.

Село зі славною історією потрохи пустіє. Он їх стареньких лишилось двоє на цій вулиці. (Але мені зовсім так не здалось, все покошене, хатки визирають із садків, кругом майорять квіти.) Була школа, ходили діти навіть з Тернопільської сторони. А зараз школу закрили, декілька дітей на все село набереться. Священник з іншого села, Привороття, раз на декілька тижнів приїздить на Службу, тож інколи ходять через Збруч в церкву св. Антонія.

Але на питання які найбільше нас цікавили: про долю села в 20-ті роки, чи знали священника І. Яблонського, що міг тут служити, які згадки збереглися з тих часів, на жаль, не отримали. Щоб записати номер телефону священника я попленталась за п. Зоєю до однієї з хатинок, тої якій більше ста років. Як і годиться – на порозі кішка ліниво облизувала своє кошеня.

Переступивши поріг, я потрапила у дбайливо збережений світ пам’яті свого роду: вишиті рушники на вікнах, безліч фотографій за склом у великих рамах, старезна скриня та ліжка яким вже більше віку, побілена піч, а за фіранкою – лежанка. А потім як в музеї розглядала килим із клаптиків тканини, що повторювали досконалий узор української вишивки, пірамідки подушок, старий мисник, картину-панно зроблену власними руками, яка зайняла призове місце в області – і не згадаю всього.

Ми й надалі не втрачаємо віри знайти ті ниточки, які пов’язують родину о. Івана Яблонського з Поділлям, а ви, якщо захочете відірватись від буденності, зануритись у творчість і подихати цілющим повітря, пронизаного пахощами акаційового цвіту і різнотрав’я спробуйте потрапити у цей куточок на краю світу над Збручем.

