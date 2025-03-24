Арештованого мера Стамбула висунули кандидатом у президенти Туреччини.

Мер Анкари закликав провести президентські вибори достроково.

 

 

Опозиційна Народно-республіканська партія (НРП) Туреччини висунула кандидатом у президенти країни відстороненого з посади та кинутого за ґрати мера Стамбула Екрема Імамоґлу (Ekrem Imamoglu). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У праймеріз НРП взяли участь 15 мільйонів громадян Туреччини – це майже чверть від усіх зареєстрованих у країні виборців. 13,2 мільйона з них висловили підтримку Імамоґлу.

 

Тим часом десятки тисяч прихильників опозиції зібралися перед мерією Стамбула, протестуючи проти переслідування Імамоґлу, який є головним конкурентом чинного турецького президента Реджепа Таїпа Ердоґана в змаганні за президентське крісло. Демонстранти намагалися споруджувати барикади та вступали у сутички з поліцією. В результаті було затримано багатьох протестувальників, п'ятеро поліціянтів травмовано.

 

Мер турецької столиці Анкари Мансур Яваш (Mansur Yavaş) закликав провести дострокові президентські вибори на тлі арешту Екрема Імамоґлу. За його словами, дострокові вибори можуть стати прикладом для Туреччини. «Коли ви робите щось протизаконне, ви провокуєте потужну реакцію. Сподіваюся, що дострокові вибори стануть прикладом для Туреччини. Бо ставити підніжку опоненту – це недемократично... Час для дострокових виборів уже настав. Тому що ніхто з цих молодих людей не бачив іншого уряду, відколи вони народилися», – заявив Яваш.

 

Позицію мера Анкари підтримав і голова НРП Озґюр Озель (Ozgur Ozel). Він закликав президента Ердогана ухвалити рішення про проведення дострокових виборів глави держави та поборотися на них з Екремом Імамоґлу. «Імамоґлу, з одного боку, перебуває у в'язниці, а з іншого – на шляху до президентства», – заявив Озель на мітингу в підтримку Імамоґлу.

 

Нагадаємо, що Екрема Імамоґлу затримали 19 березня, звинувативши у підтримці тероризму, керівництві злочинною організацією та в корупції. Зокрема йому закинули підтримку забороненої в країні Курдської партії праці. Сам Імамоґлу відкидає висунуті проти нього звинувачення.

 

Протести проти переслідування Імамоґлу тривають у містах Туреччини з 19 березня. Сотні демонстрантів було затримано. Влада Стамбула запровадила заборону на проведення протестних заходів, проте це не зупинило прихильників арештованого мера.

 

Рада Європи засудила арешт Екрема Імамоґлу і закликала владу Туреччини негайно випустити опозиціонера на волю.

 

24.03.2025

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