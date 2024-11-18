Ердоґан пропонує план російсько-українського перемир’я.

У Кремлі назвали цей план «апріорі неприйнятним»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан розробив план російсько-українського перемир’я. Головний його пункт – заморожування війни в Україні за нинішньою лінією фронту. Як повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, турецький лідер планує репрезентувати документ на саміті країн G20 у Ріо-де-Жанейро.

За словами співрозмовників аґенції, план Ердоґана передбачає згоду Києва «як поступку Путіну» відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років. Як компенсацію президент Туреччини пропонує забезпечити Україну військовою технікою, а також створити демілітаризовану зону вздовж лінії розмежування й розмістити там міжнародні війська «як додаткову гарантію».

Ердоґан сподівається, що зможе переконати президента України Володимира Зеленського взяти участь у перемовинах в Стамбулі, оскільки, за словами джерел Bloomberg, турецький лідер «отримав розвіддані, які свідчать про те, що Україна може втратити ще багато територій у найближчі місяці, якщо бойові дії не буде зупинено».

Кремль уже відреагував на новину про план Ердоґана. Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав його «апріорі неприйнятним». Він вказав, що Ердоґан не обговорював свого плану з Путіним і що в Кремлі про нього знають лише з публікацій ЗМІ.

«Якийсь варіант заморозки по лінії бойового зіткнення, звичайно, апріорі неприйнятний для російської сторони. У цьому випадку червневі умови, сформульовані президентом Путіним, повністю зберігають свою актуальність. Це те, що потрібно зробити для того, щоб бойові дії було зупинено», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, що в червні 2024 року Путін висунув власні умови припинення війни. Він вимагав, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей та визнала території, анексовані Росією, російськими реґіонами. Крім того, Україна має відмовитись від планів вступу до НАТО, а Захід – скасувати санкції проти Росії.