Турецька поліція затримала опозиційного мера Стамбула.

Екрем Імамоґлу вважається головним суперником Ердоґана на наступних президентських виборах

 

 

У середу, 19 березня, поліція Туреччини затримала опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоґлу (Ekrem Imamoglu). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Досі Імамоґлу вважався головним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоґана на наступних президентських виборах. Разом з Імамоґлу затримано близько ста осіб.

 

Як передає інформаційна аґенція Reuters з покликом на прокуратуру Стамбула, Імамоґлу є фігурантом двох розслідувань. Зокрема його звинувачують у керівництві злочинною організацією, хабарництві та шахрайстві на тендерах. У першій справі разом із політиком загалом проходять сто осіб, включно з журналістами та бізнесменами. Їх підозрюють у причетності до злочинної діяльності, пов'язаної з деякими тендерами, оголошеними муніципалітетом. Крім того, Імамоґлу та ще шістьох осіб підозрюють у наданні допомоги Партії праці Курдистану (ППК). У Туреччині, США та Євроунії ППК визнана терористичною організацією.

 

Екрем Імамоґлу написав у соцмережі X перед затриманням, що має намір продовжити боротьбу за фундаментальні права та свободи. «Воля народу не може бути придушена залякуванням чи незаконними діями. Я довіряю свою долю не тільки 16 мільйонам жителів Стамбула, а й 86 мільйонам громадян Туреччини і всім, хто підтримує демократію та справедливість у всьому світі. Я не схилюся», – запевнив він.

 

Екрем Імамоґлу вважався головним кандидатом від опозиції на виборах президента Туреччини, які мають відбутися у 2028 році, та головним конкурентом турецького лідера Реджепа Таїпа Ердоґана на них. Очікувалося, що в неділю, 23 березня, головна опозиційна сила Туреччини Республіканська народна партія вибере його кандидатом у президенти на своїх праймериз.

 

Варто зазначити, що затримання Екрема Імамоґлу відбулося наступного дня після того, як Стамбульський університет анулював його диплом про вищу освіту. Це сталося після запиту генпрокуратури, яка висловлювала сумніви щодо легітимності документа. Відповідно до законодавства країни, кандидатом у президенти може стати лише людина з вищою освітою.

 

19.03.2025

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