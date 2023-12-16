Новий уряд розпустив комісію з розслідування трощі літак Леха Качинського.

Нова влада визнала, що це даремна «витрата сотень мільйонів злотих».

 

 

Віцепрем’єрміністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) вирішив ліквідувати підкомітет Антонія Мацеревича (Antoni Macierewicz), який займався розслідуванням «Смоленської катастрофи», і мав на меті з’ясувати обставин трагедії 10 квітня 2010 року, коли внаслідок трощі під Смоленськом літака Ту-154 загинув президент країни Лех Качинський і ще багато тодішніх польських високопосадовців. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву, опубліковану на сайті військового відомства.

 

У заяві йдеться про те, що члени комісії втратять усі повноваження та довіреності. Вони будуть зобов’язані «врегулювати всю документацію, нерухомість та обладнання, використані для роботи підкомітету, до наступного понеділка, 18 грудня». У Міністерстві також повідомили про створення спеціальної групи, яка «проаналізує всі аспекти діяльності ліквідованого підкомітету».

 

Заступник міністра оборони Цезари Томчик (Cezary Tomczyk) заявив, що рішення розпустити комісію «зупинить витрати сотень мільйонів злотих на заходи, які не мають нічого спільного з поясненням причин катастрофи, але мають багато спільного з політикою». «Це справді історичний момент, коли польська держава нарешті обрала істину», – сказав заступник міністра.

 

За словами віцеміністра, обов'язковим до виконання документом для Польщі стає висновок першої комісії з розслідування причин катастрофи, якою керував Єжи Міллер (Jerzy Miller), який у 2011 році обіймав посаду міністра внутрішніх справ.

16.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Незламній Україні присвячується
Всесвітньо відома диригентка, канадійка українського походження, – Кері-Лінн Вілсон (Keri-Lynn Wilson) – візьме участь у винятковій мистецькій події, присвяченій мужності українського народу та його героїчній боротьбі у жорстокій війні, – концерті «Незламній Україні присвячується».
15.12.23 | | Штука
660-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень
15.12.23 | | Україна
Письменник без біографії і колективний розум
Роксана Харчук
У нашому колективному розумі спостерігається штиль, усі бережуть власний спокій, але інакше у письменників без біографії бути й не може. Стан цей називається імітацією мислення, на яку лише й здатний письменник без біографії, письменник покірний.
14.12.23 | | Штука
Ярослав Лукавецький – мистець невтомного духу
Любов Волошин
До 115-ї річниці від дня народження одного з талановитих учнів Олекси Новаківського
14.12.23 | | Минуле
659-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень
14.12.23 | | Україна
Зимовий шепіт
 Дзвенислава Саф’ян
На диску «Шепіт Різдва» зібрано твори, кожен з яких є багатозначним символом своєї епохи. Концерт-презентація нового диска фортепіанної музики Віоліни Петриченко відбудеться 22 грудня у Львівській філармонії.
13.12.23 | | Штука
Cкільки?
Майкл Мишкало
Хай всі ці любителі балалайок і самоварів залишаються там, куди вони втекли від війни. Уявити їх в якості будівничих України неможливо
12.12.23 | | Дискурси
До 94-х уродин Андрія Ментуха
Таня Єрмак
Унікальний художник, людина-історія, людина-подвиг, людина-приклад. Патріот-українець, герой, життєвий шлях якого тягне на роман рівня «Тигроловів» Багряного.
12.12.23 | | Галичина

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.