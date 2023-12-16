Новий уряд розпустив комісію з розслідування трощі літак Леха Качинського.

Нова влада визнала, що це даремна «витрата сотень мільйонів злотих».

Віцепрем’єрміністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) вирішив ліквідувати підкомітет Антонія Мацеревича (Antoni Macierewicz), який займався розслідуванням «Смоленської катастрофи», і мав на меті з’ясувати обставин трагедії 10 квітня 2010 року, коли внаслідок трощі під Смоленськом літака Ту-154 загинув президент країни Лех Качинський і ще багато тодішніх польських високопосадовців. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву, опубліковану на сайті військового відомства.

У заяві йдеться про те, що члени комісії втратять усі повноваження та довіреності. Вони будуть зобов’язані «врегулювати всю документацію, нерухомість та обладнання, використані для роботи підкомітету, до наступного понеділка, 18 грудня». У Міністерстві також повідомили про створення спеціальної групи, яка «проаналізує всі аспекти діяльності ліквідованого підкомітету».

Заступник міністра оборони Цезари Томчик (Cezary Tomczyk) заявив, що рішення розпустити комісію «зупинить витрати сотень мільйонів злотих на заходи, які не мають нічого спільного з поясненням причин катастрофи, але мають багато спільного з політикою». «Це справді історичний момент, коли польська держава нарешті обрала істину», – сказав заступник міністра.

За словами віцеміністра, обов'язковим до виконання документом для Польщі стає висновок першої комісії з розслідування причин катастрофи, якою керував Єжи Міллер (Jerzy Miller), який у 2011 році обіймав посаду міністра внутрішніх справ.