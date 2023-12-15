Угорщина заблокувала 50 млрд євро Україні від ЄУ.

Водночас Європейська Рада схвалила новий пакет санкцій щодо Росії.

Європейська Унія не змогла погодити надання макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. «Проти цього виступила одна країна», – заявив за підсумками засідання Ради ЄУ у ніч проти п'ятниці, 15 грудня, голова Європейської ради Шарль Мішель. Як Як згодом з’ясувалося, вето на виділення коштів Україні наклала Угорщина.

«Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні», – похвалився постом у мережі Х прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Окрім того він написав, що Європейська Рада повернеться до цього питання наступного року «після відповідної підготовки».

Угорщина перешкоджає спробам Євроунії надати макрофінансову допомогу Києву з червня цього року, коли про цю ідею заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Згідно з планом ЄК, до 2027 року 33 млрд євро буде виділено Києву у вигляді кредитів, ще 17 млрд євро – у вигляді грантів.

Орбан вимагав як звіту від українського керівництва про витрати допомоги, наданої раніше Україні, так і розблокування для Угорщини належних їй коштів з бюджету ЄУ – вони були заморожені Брюсселем через сумніви в незалежності угорської судової системи. Напередодні початку саміту в Брюсселі для Угорщини було розблоковано 10 млрд із цих коштів.

Водночас на тому ж засіданні Ради ЄУ Угорщина не стала блокувати новий пакет санкцій щодо Росії. Таким чином лідери країн-членів Євроунії узгодили 12-й пакет санкцій проти РФ за вторгнення в Україну.