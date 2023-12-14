Путін відкинув можливість поліпшення відносин зі США найближчим часом.

Виступаючи на прес-конференції російський лідер заявив, що для цього немає передумов.

 

 

Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції у четвер, 14 грудня, за підсумками 2023 року, заявив, що найближчим часом не варто очікувати на фундаментальне покращення відносин між Росією та Сполученими Штатами. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Шеф Кремля вважає, що наразі для цього немає передумов.

 

Путін висловив переконання, що для покращення відносин насамперед потрібні «внутрішні фундаментальні зміни» у позиції США. Проте він не пояснив, про які конкретні «зміни» йдеться

 

«Коли відбудуться якісь внутрішні фундаментальні зміни, тоді вони почнуть поважати інших людей, інші країни, тоді шукатимуть компроміси, а не за допомогою санкцій та бойових дій намагатимуться вирішувати свої питання. Тоді буде створено фундаментальні умови для відновлення повноцінних відносин. Поки що таких передумов немає», – цитує агентство висловлювання російського лідера.

 

Водночас Путін назвав США «важливою та потрібною країною». Він запевнив, що Москва готова до покращення взаємин з Вашінґтоном.

 

На питання, які перспективи нормалізації відносин із Європейською Унією, – Путін відповів, що Росію «змусили на ці дії», «США все це організували, а Європа підспівує».

 

На цій же прес-конференції російський лідер запевнив, що другої хвиля мобілізації для продовження війни проти України не буде. «Ну навіщо нам мобілізація? Такої необхідності немає», – запевнив Путін. За його словами, у ході часткової мобілізації минулого року було набрано 300 тисяч людей. Після цього влада РФ почала залучати людей до «добровільного укладання контрактів з Міноборони РФ».

 

Водночас, як нагадують експерти, аналогічні заяви про непотрібність мобілізації лунали з уст Путіна і напередодні першої мобілізаційної хвилі. Проте мобілізацію все ж було оголошено у вересні 2022 року.

14.12.2023

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