Tesla відкликає понад 2 млн своїх авт через дефект автопілота.

Це вже друге у поточному році відкликання автомобілів Tesla.

Компанія Ілона Маска Tesla відкликає понад два мільйони своїх електромобілів у Сполучених Штатах. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Причиною стало те, що американський регулятор – Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) – виявив потенційно небезпечні дефекти в системі автоматичного управління.

Цьому передувало два роки розслідування аварій з автомобілями, які відбувалися з увімкненим автопілотом. Відкликанню підлягають практично всі автомобілі Tesla, продані в Сполучених Штатах з 2015 року в комплектації, яка передбачала наявність автопілота.

При цьому власникам авто не доведеться відганяти машини в центри продажу й обслуговування. Tesla заявила, що необхідну прошивку для програмного забезпечення надішле інтернетом відразу на бортові комп'ютери електромобілів. Однак формально це однаково називається відкликанням.

Це вже друге у поточному році відкликання автомобілів Tesla.

Автопілот призначений для допомоги водієві з керуванням на дорозі. Проте система таки вимагає від людини за кермом певних зусиль. Як заявили в NHTSA, відкликання пов'язане з дефектом у системі контролю стану водія. Ця система спостерігає за поведінкою людини за кермом – насамперед, чи приділяє вона увагу дорозі, чи тримає руки на кермі та чи не заснула.

У ході всебічного розслідування NHTSA перевірила обставини 956 аварій, у яких, як вважалося, був задіяний автопілот. За підсумками розслідування Tesla й оголосила це відкликання, визнавши, що засобів контролю з боку системи «може бути недостатньо для запобігання зловживанням з боку водія». «Автоматизовані технології обіцяють підвищити безпеку, але тільки в тому випадку, якщо вони застосовуються належним чином», – написали в NHTSA у звіті, додавши, що продовжуватимуть перевірки програмного забезпечення після його оновлення.