658-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Будапешт готовий зняти вето на схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, якщо ЄС розморозить усі кошти Угорщини зі своїх фондів, пише Bloomberg.

09:35 На розблокованому пропускному пункті "Дорогуськ – Ягодин" на польському кордоні ще залишається черга вантажного транспорту з приблизно 700 вантажівок, що прямують із Польщі в Україну, за словами представника Палати податкового управління в Любліні Міхала Деруся, КПП працює з повним навантаженням, але для розвантаження черги знадобиться приблизно 32 години.

09:30 Сейм Польщі очікувано проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском, нині президент Польщі Анджей Дуда має привести його до присяги.

Головою МЗС знову стане Радослав Сікорський, який був на посаді у 2007-2014 роках, а нині є депутатом Європарламенту.

Міністерство оборони Польщі в уряді Дональда Туска очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії.

Міністром у справах ЄС стане лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

Міністерство освіти очолить Барбара Новацька з "Громадянської платформи".

09:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

166,4% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

61,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

177,5% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

262,1% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

82,4% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 Росіяни атакували "шахедами" цивільну інфраструктури в Одеській області − усі 9 дронів вдалося збити, однак у результаті падіння уламків постраждали дві особи, зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок і є руйнування, повідомили Сили оборони півдня України.

09:15 Вночі росіяни атакували Київ десятьма балістичними ракетами, сили ППО знищили усі повітряні цілі, але від уламків ракет постраждала 53 особи, уламки впали у чотирьох районах:

В Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину дороги

В Деснянському районі загорівся 7 поверх девятиповерхівки та 8 авто в дворі будинку – з будинку евакуювали мешканців.

В Дніпровському районі – пожежа в приватному житловому будинку, вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.

В Дарницькому районі – пожежа приватного будинку.

Тривога в Києві тривала від 3:00 до 3:37.

09:10 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог вчергове відновив позиції біля Іванівки, вони раз за разом переходять з рук в руки. Росіяни наступали на Синьківку та в Серебрянському лісництві, бої тривають.

• Бахмутський напрямок — південніше Бахмуту на дачах ворог мав успіх. Тривають бої за висоту 215.7, Силам Оборони поки вдається втримати позиції, хоч ворог і зайняв чималу частину окопів поруч. 24 ОМБр звільнила терикон шахти імені Гагаріна.

• Авдіївський відтинок — за останні три доби біля Авдіївки ворог проводив штурмові дії у щонайменше 16 місцях. На жаль, промка захоплена ворогом, бої точаться між Ясинуватським провулком та вулицею Колосова. Авдіївська промка знаходиться на висоті відносно самого міста, відповідно її втрата негативно позначиться на оперативно-тактичному положенні сусідніх підрозділів. Тривають бої біля Невельського. Росіяни захопили південну частину Мар'їнки. Крім того, ворог мав успіх південніше самої Мар'їнки та північніше Новомихайлівки. Південніше Новомихайлівки ворог проводить штурмові дії, бої тривають.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — ворог атакує південніше та західніше Роботиного, має частковий успіх.

• Таврійський відтинок — без змін.

09:05 Вночі рівно о 03:00 росіяни завдали ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

08:55 Вночі росіяни атакували безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (окупований Крим). Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України, девять з них збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», один – на Хмельниччині.

За минулі сім днів збито 58 зі 69 (84%) запущених по Україні БПЛА.

08:50 Конгресу США необхідно надати Україні додаткове фінансування, перш ніж вони підуть на святкові канікули, щоб не подарувати Путіну найбільший різдвяний подарунок, який тільки можуть йому зробити, сказав президент США Джо Байден у Вашингтоні вчора перед переговорами з президентом України Володимиром Зеленським:

"Ми бачили, що відбувається, коли диктатори не платять ціну за шкоду, борги та руйнування, які вони завдають, і продовжують діяти. Загроза Америці, Європі та всьому світу тільки зростатиме, якщо ми не діятимемо. І я маю намір діяти".

08:45 Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив вчора, що ухвалити закон про надання військової допомоги Україні до Різдва буде "практично неможливо" і закликав президента Байдена активніше брати участь у переговорах, які зайшли, на його думку, у глухий кут.

08:40 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Розвідка США оцінила, що російські наступальні операції на сході України восени 2023 року та протягом майбутньої зими спрямовані на послаблення підтримки України Заходом замість досягнення будь-яких негайних оперативних цілей. Повідомляється, що вчора розвідувальне співтовариство США поділилося з Конгресом розсекреченою оцінкою розвідки, в якій американська розвідка оцінила, що російські наступальні операції на сході України спрямовані на послаблення підтримки України Заходом, але призвели лише до великих російських втрат і не дали жодних оперативно значущих російських здобутків на полі бою. Ця оцінка узгоджується з оцінкою ISW. Як повідомляється, речник Ради національної безпеки США Андрієн Вотсон заявила, що з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року російські війська на напрямку Авдіївка-Новопавлівка зазнали понад 13 тис. втрат і втратили 220 бойових машин. Вотсон додала, що Росія, схоже, вважає, що військовий "глухий кут", який триватиме всю зиму, призведе до зменшення західної підтримки України і надасть російським військам перевагу, незважаючи на високі російські втрати та постійний дефіцит навченого особового складу, боєприпасів і техніки в Росії. За оцінками ISW, російські війська намагаються повернути собі ініціативу на рівні театру військових дій в Україні щонайменше з середини листопада 2023 року і зараз, ймовірно, готові до наступальних операцій на кількох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону, намагаючись захопити та утримати ініціативу.

• Можливо, російські війська проводять витратні наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб узгодити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України. Російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України, тоді як українські війська почали за власною ініціативою згортати контрнаступальні операції. Російське військове командування після зниження темпів українських контрнаступальних операцій вирішило не чекати на підготовку до наступальних дій пізніше цієї зими або навесні 2024 року, як це було в період між успішними українськими контрнаступами влітку і восени 2022 року і невдалим російським наступом взимку-весною 2023 року. Рішення російського військового командування розпочати наступальні дії восени 2023 року могло бути опортуністичною реакцією на ймовірне послаблення підтримки України з боку Заходу. Активізація дискусій на Заході щодо продовження військової допомоги Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у Запорізькій області була передбачуваною і, можливо, була врахована в розрахунках російського командування. Кремль тривалий час організовує інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки, і російське командування, можливо, вирішило, що ці інформаційні операції приносять дедалі більшу віддачу і що російські військові зусилля, спрямовані на перехоплення ініціативи, можуть спричинити подальші дебати на Заході щодо допомоги Україні. Російські війська регулярно проводять військові операції в Україні, спрямовані на формування поведінки Заходу, а не на досягнення оперативних цілей на полі бою, і оцінка американської розвідки, що поточні російські наступальні операції не мають безпосередньої оперативної військової мети, є цілком вірогідною. Російське військове командування також проводить наступальні операції з внутрішньополітичними цілями, і на рішення російських військових щодо поточних російських наступальних операцій може впливати внутрішня динаміка Кремля.

• Американська розвідка США також оцінила, що війна в Україні виснажила довоєнну російську армію, хоча Росія частково компенсувала ці втрати та продовжує готуватися до тривалої війни в Україні. У розсекреченій оцінці повідомляється, що російські війська втратили 87% від загальної чисельності своїх довоєнних сухопутних військ і дві третини танків, які перебували на озброєнні до 24 лютого 2022 р.: 315 тис. особового складу з 360 тис., 2200 з 3500 танків і 4,4 тис. з 13,6 тис. бойових машин піхоти і бронетранспортерів, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну. В оцінці повідомляється, що станом на кінець листопада 2023 року російські сухопутні війська втратили понад чверть своїх запасів військової техніки до вторгнення, що зменшило складність і масштаб російських наступальних операцій в Україні. Однак російське керівництво вжило масштабних заходів з нарощування сил, щоб компенсувати втрати живої сили, і українська розвідка повідомила у вересні 2023 року, що російські війська в окупованій Україні налічують 420 тис. військовослужбовців. Часткова мобілізація розпочалася у вересні 2022 року, і поточні російські зусилля з криптомобілізації, дуже ймовірно, компенсували російські втрати, про які повідомляла американська розвідка, хоча нові російські військовослужбовці, швидше за все, мають нижчі бойові здібності, ніж ті, кого вони замінили. Російське військове командування також здійснює довгострокову реструктуризацію і розширення з метою формування стратегічних резервів і підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної звичайної війни проти НАТО, хоча короткострокові і середньострокові потреби в людських ресурсах в Україні, ймовірно, підривають ці зусилля. Росія поступово мобілізує свою оборонно-промислову базу, щоб компенсувати матеріальні втрати в Україні та підтримувати тривалі військові зусилля, хоча немає жодних ознак того, що Росія досягла значного прогресу в компенсації втрат бронетехніки в Україні.

• Президент України Володимир Зеленський вчора зустрівся з різними офіційними особами США, зокрема з президентом Джо Байденом, і говорив у Конгресі про військову допомогу США Україні у Вашингтоні. Зеленський зустрівся з Байденом, міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Об’єднаного комітету начальників штабів. штабного генерала Чарльза Брауна, спікера Палати представників Майка Джонсона та інших офіційних осіб США. На прес-конференції з Байденом Зеленський заявив, що Україна досягла важливих успіхів на полі бою, і подякував США за підтримку та за розвиток ефективного партнерства. Байден оголосив, що він схвалив пакет військової допомоги Україні вартістю 200 мільйонів доларів, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси, і підтвердив продовження підтримки України з боку США. Зеленський також зустрічався з різними американськими виробниками оборонної техніки щодо спільного українсько-американського виробництва артилерійських боєприпасів і систем ППО.

• Вчора російські війська завдали серію ракетно-безпілотних ударів по Україні.

• Українські посадовці заявили, що вчора російські спецслужби могли здійснити масштабну кібератаку на українського мобільного оператора "Київстар".

• Головне управління військової розвідки України повідомило, що нещодавно кіберпідрозділи ГУР провели успішну кібероперацію проти федеральної податкової служби Росії. В ГУР повідомили, що російська влада вже чотири дні безуспішно намагається відновити ФПС і заявили, що наслідки атаки продовжуватимуть паралізувати ФПС принаймні до січня 2024 року і що російська влада, можливо, не зможе повністю реанімувати податкову систему. У ФПС спростували повідомлення ГУР і заявили, що всі податкові служби працюють у штатному режимі, однак російське опозиційне видання Meduza зазначило, що ФПС нібито повідомляла, що користувачі можуть мати проблеми з доступом до її онлайн-сервісів, але відмовилася пояснити причини проблем.

• Російське РБК повідомило, що президент Росії Путін вперше призначив відомих російських мілблогерів "довіреними особами" у своїй президентській виборчій кампанії.

• Суд Санкт-Петербурга засудив трьох неповнолітніх узбецьких мігрантів та їхніх батьків до депортації за гасіння "вічного вогню" в Санкт-Петербурзі на тлі триваючої напруги між центральноазіатськими громадами в Росії та російською владою.

• Вчора Держдума Росії прийняла низку законів, спрямованих на подальше зміцнення силових можливостей Росгвардії та ФСБ.

• Російська окупаційна влада продовжує використовувати фінансовану Кремлем псевдоволонтерську молодіжну організацію «Движение первых» для індоктринації української молоді в окупованій Україні Росією та російською культурною національною ідентичністю.

08:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:00 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: