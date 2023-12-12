У ЄУ запровадять кримінальну відповідальність за порушення антиросійських санкцій.

Зокрема торгівля військовими матеріалами каратиметься не тільки за навмисне вчинення, а й у разі поважної недбалості.

Керівництво Ради Європейської Унії та Європарламенту завершили у вівторок, 12 грудня, перемовини щодо посилення відповідальності за порушення санкцій, запроваджених проти Росії. Повідомлення про це опубліковане на офіційному сайті Європейської ради. Сторони домовилися про ухвалення європейського закону, який запроваджує кримінальне покарання за порушення санкцій Євроунії.

До дій, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, згідно з опублікованим документом, відноситься допомога особам, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄУ щодо обходу заборони на поїздки до Євроунії. Криміналізується також торгівля товарами, які перебувають під санкціями, та укладання угод з державами чи організаціями, на які поширюються обмежувальні заходи ЄУ. Як злочин розцінюватиметься надання фінансових послуг або здійснення фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями. Також ідеться про приховування володіння коштами чи економічними ресурсами фізичною чи юридичною особою, яка перебуває під європейськими санкціями. До кримінально караних дій віднесено підбурювання та сприяння в підбурюванні до таких злочинів.

«Торгівля військовими матеріалами стане кримінальним злочином не тільки в тому випадку, якщо вона вчинена навмисно, а й у разі поважної недбалості», – повідомляється в документі Ради ЄУ.

У Брюсселі пояснюють, що держави-члени повинні забезпечити, щоб порушення європейських санкцій «каралося ефективними, пропорційними та стримуючими» заходами. Так, у разі навмисного порушення обмежувальних заходів максимальне покарання має передбачати позбавлення волі. Зокрема держави-члени повинні забезпечити, щоб злочини, визначені в цій директиві, каралися максимальним покаранням у вигляді тюремного ув'язнення – не менше одного року або не менше п'яти років залежно від злочину. «Держави-члени можуть ухвалити рішення про застосування законів, які передбачають суворіші покарання», – сказано в комюніке.

Рада ЄУ й учасники перемовин від Європарламенту погодилися, що юридичні особи (наприклад, компанії) також повинні нести відповідальність за правопорушення, визначені в цій директиві. Це має бути випадок, коли таке правопорушення було вчинено – на їхню користь – особою, яка обіймає керівну посаду в компанії. Юридичні особи, які порушують обмежувальні заходи, повинні будуть зазнати санкцій, які включають дискваліфікацію підприємницької діяльності й анулювання дозволів і повноважень на здійснення господарської діяльності.