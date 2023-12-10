Нетаньягу заявив Путіну про невдоволення у зв'язку зі співпрацею Москви з Іраном.

Ізраїльський прем’єр також висловив обурення «антиізраїльською позицією [Росії] щодо війни проти ХАМАСу».

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів у неділю, 10 грудня, телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, присвячену ситуації на Близькому Сході. Про це повідомила газета The Times of Israel з покликом на офіс ізраїльського прем'єра. Розмова тривала приблизно 50 хвилин.

За словами канцелярії Нетаньягу, ізраїльський прем’єр висловив невдоволення «антиізраїльською позицією [Росії] щодо війни проти ХАМАСу, яка була репрезентована офіційними особами Москви в ООН та на інших майданчиках». Окрім того, Нетаньягу різко розкритикував «небезпечну співпрацю» між Росією та Іраном.

Щодо критики військової операції Ізраїлю в Газі Нетаньягу сказав, що «будь-яка інша країна, яка постраждала від терористичної атаки, еквівалентної нападу ХАМАСу сьомого жовтня, відреагувала б на неї з не меншою силою, ніж Ізраїль».

У канцелярії глави ізраїльського уряду також повідомили, що під час телефонної розмови з Путіним Нетаньягу «висловив різку критику щодо небезпечної співпраці між Росією та Іраном».

Цікаво, що в повідомленні Кремля за підсумками російсько-ізраїльських телефонних перемовини жодним словом не згадується критика Біньяміном Нетаньягу позиції Кремля щодо Ірану та ХАМАСу. Згідно з російською стороною, у центрі бесіди була «катастрофічна гуманітарна ситуація в Секторі Ґаза».