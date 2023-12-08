653-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:15 З початку жовтня в Україні перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 більше як 1,3 мільйона українців, серед них було зареєстровано майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Активна циркуляція вірусу грипу ще не розпочалася або перебуває на початковому рівні, з минулорічного досвіду цей процес максимально активізується наприкінці грудня. Наразі перевищення епідеміологічного порогу зареєстровано лише в Чернівецькій області.

11:55 63% українців заявляють, що принципово не купують товари у продавців/виробників, які не залишили ринок Росії, а ще 22% бойкотували б, але не знають, як перевірити цю інформацію, показує дослідження Deloitte.

11:40 Через негоду, бойові дії і технологічні порушення без світла 492 населених пункти (вчора було 423), з них через негоду – 13 населених пунктів в Дніпропетровській області, повідомили в Міненерго та Укренерго. Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Планові відключення побутових споживачів не передбачаються.

11:15 Вчора, 7 грудня, в енергосистемі вранці був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання: добовий максимум споживання вчора був на 4% вище, ніж відповідний показник 6 грудня, повідомили в Укренерго. Сьогодні зранку Диспетчерський центр «Укренерго» знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду.

11:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 111 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 74 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Через блокування польських перевізників на чотирьох пунктах пропуску з Польщею стоїть близько 3300 вантажівок, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини". Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині" - 1200 та "Рава-Руська" - близько 850.

10:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

164,8% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

60,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

176,4% автомобільної техніки (з них 3,0% за минулий тиждень),

261,5% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

82,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:05 У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок ранкового ракетного удару одна людина загинула, щонайменше четверо постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді, пошкоджено промислове підприємство, 16 приватних будинків і 5 дачних, зачепило церкву. побите й авто.

09:55 Вранці Росія з району міста Енгельс Саратовської області з бортів стратегічної авіації Ту-95МС запустила по Україні 19 крилатих ракет Х-101 та Х-155, сили ППО в Київській і Дніпропетровській областях знищили 14 із них (74%), повідомив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Всі ракети, що летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті, однак є удари по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області, одна людина загинула. Запуску ракет передувала розвідка шахедами, коди ввечері росіяни запустили у напрямку Дніпропетровської області сім ударних БПЛА. П'ять з них збили, приблизно там само, де й ракети.

09:40 Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської народної республіки. Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА (71%) противника.

За минулі сім днів збито 109 з 136 (80%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 7:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська можуть зазнавати втрат по всьому фронту в Україні зі швидкістю, близькою до тієї, з якою Росія наразі генерує нові сили. Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо заявив вчора, що російські війська у листопаді 2023 р. втратили майже 11 тис. особового складу (імовірно, вбитими або виведеними з ладу внаслідок поранень) на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Оперативний темп на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках наразі нижчий, ніж на Авдіївському напрямку. Ці втрати свідчать про те, що рівень втрат російських військ в районі Авдіївки може бути ще вищим, зважаючи на вищий темп бойових дій на цьому напрямку. Українські офіційні особи раніше повідомляли, що російські війська втратили 5 тис. чоловік убитими і пораненими під Авдіївкою і Мар'їнкою (на захід від Донецька) в період з 10 по 26 жовтня, коли російські війська провели дві хвилі важких механізованих штурмів з метою захоплення Авдіївки. Наразі російські війська проводять масові піхотні атаки з метою захоплення Авдіївки, очевидно, намагаючись зберегти бронетехніку, незважаючи на ризик ще більших втрат у живій силі. Українські офіційні особи зазначають, що оборонні зусилля Росії також призводять до значних втрат: за повідомленнями, українські війська в період з 17 жовтня по 17 листопада знищили понад 1200 російських військовослужбовців і поранили понад 2200 на східному (лівому) березі Херсонської області. Українські війська продовжують контрнаступальні операції на заході Запорізької області і, ймовірно, завдають аналогічних втрат російським військам, що обороняються на цій ділянці фронту. ISW не може підтвердити цифри російських втрат, надані Україною, а достовірні дані про російські втрати в Україні відсутні. Якщо надані Україною цифри загалом точні, то вони вказують на те, що російські операції в Україні загалом характеризуються значними втратами, і що високі російські втрати є не лише результатом найдорожчих російських наступальних операцій під Авдіївкою. Російські та українські офіційні особи повідомляють, що російські зусилля з криптомобілізації дають приблизно від 20 до 40 тисяч військовослужбовців на місяць, що може бути нижчим за поточні втрати Росії в Україні. Українські офіційні особи повідомляли навесні та влітку 2023 року, що Росія за допомогою криптомобілізації щомісяця вербує приблизно 20 тис. військовослужбовців. Українські офіційні особи повідомили, що угруповання російських військ уздовж фронту в Харківсько-Луганській області практично не змінилося з літа 2023 року, що свідчить про те, що залучення нового особового складу в цей район компенсує російські втрати, але не збільшує чисельність цього угруповання. Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв раніше заявляв, що російські військові у період з 9 листопада по 1 грудня завербували 42 тис. військовослужбовців. Українські дані про російські втрати на фронті свідчать про те, що щомісячні втрати росіян можуть перевищувати 20 тис. щомісячних рекрутів і можуть бути навіть близькими до значно вищої цифри, яку назвав Медведєв. Російські операції в Україні нещодавно змусили російське військове командування перекинути новостворені і недоукомплектовані формування в Україну для посилення секторів фронту, що перешкоджає довгостроковим зусиллям з формування оперативних і стратегічних резервів і реструктуризації російських сухопутних військ. Як кількість новобранців, так і кількість втрат, ймовірно, коливається протягом року, і всі наявні цифри, можливо, перебільшені. Однак ці цифри відповідають спостережуваній ситуації на полі бою, а також іншим українським повідомленням про те, що російським військовим вдається лиш підтримувати нинішній рівень укомплектованості в Україні, незважаючи на повідомлення про велику кількість новобранців. Високі втрати російських військ, ймовірно, не дозволять російським силам повністю поповнити і відновити існуючі підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні і стратегічні резерви, поки російські військові продовжуватимуть операції, якщо російські зусилля з формування сил продовжуватимуться нинішніми темпами.

• Росія, схоже, здатна продовжувати терпіти такі втрати і компенсувати їх новими рекрутами, однак, доки президент Путін бажає і спроможний впоратися з внутрішніми наслідками.

• У ніч з 6 на 7 грудня російські війська здійснили чергову серію ударів з безпілотників по Україні. Речник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов заявив, що російські війська не мають достатніх ресурсів для нанесення ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

• Міністерство оборони США на тлі Міжнародного форуму оборонної промисловості (DFNC1) у Вашингтоні 6-7 грудня оголосило про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки та зобов'язання щодо спільного виробництва зброї.

• Президент Росії Путін вчора в Москві обговорив розвиток російсько-іранських економічних відносин з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

• Напади на громадських діячів у Росії підштовхнули чиновників запропонувати посилення заходів безпеки для російських політичних і громадських діячів, а деякі відомі ультранаціоналістичні голоси почали закликати Росію посилити свої контррозвідувальні органи повноваженнями, що нагадують СМЕРШ, Хоча відновлення організації СМЕРШ радянського зразка в Росії залишається малоймовірним, заклики ультранаціоналістів до відновлення СМЕРШу є важливими, оскільки вони демонструють, що ультранаціоналісти виступають за відновлення елементів тоталітарного управління радянського зразка, які не існували в Росії протягом десятиліть.

• На тлі постійних зусиль Кремля щодо легітимізації виборів Рада федерації РФ ухвалила резолюцію, яка підтверджує, що майбутні президентські вибори в Росії відбудуться 17 березня 2024 року.

• Російські органи безпеки провели масові арешти в Москві та Санкт-Петербурзі, спрямовані проти впливових злочинних угруповань, у тому числі всередині міністерства внутрішніх справ та інших органів внутрішньої безпеки. МВС оголосило 6 грудня, що затримало співробітників МВС і Росгвардії, які є членами відомої банди, що з 1998 року скоювала злочини, включаючи вбивства, викрадення людей і розбійні напади, в Московській, Калузькій областях і Красноярському краї. МВС стверджувало, що серед заарештованих є начальник штабу загону СОБР "Рись" Алпатов. Російське джерело заявило 7 грудня, що сили СОБРу провели обшук у 59-му відділі МВС у Виборзькому районі Санкт-Петербурга в рамках розслідування справи про покровительство МВС банді азербайджанського злочинного угруповання, що діє в Санкт-Петербурзі. Російські мілблогери висловлюють дедалі більшу ворожість до ймовірних азербайджанських злочинних угруповань та інших етнічних груп у загальний період загострення етнічної напруженості всередині Росії. Як московські, так і петербурзькі рейди дозволяють російським органам безпеки посилити внутрішній контроль над інакомислячими та корупцією, одночасно створюючи інформаційні умови для зображення іноземців - зокрема, з України, Південного Кавказу та країн Центральної Азії - як загрози внутрішній безпеці Росії, яку вона повинна ліквідувати.

• Російська влада продовжує відхиляти звернення родичів мобілізованих російських військовослужбовців.

• Українські партизани та мешканці окупованих територій продовжують передавати українській владі інформацію для обстрілів.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: