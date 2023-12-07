Країни G7 узгодили заборону імпорту російських алмазів.

Ембарґо почне діяти з першого січня наступного року.

 

 

Країни G7 погодили поступове запровадження обмежень на імпорт російських алмазів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву країн «Великої сімки», опубліковану по завершенню зустрічі.

 

Згідно зі заявою, обмеження на імпорт алмазів, видобутих або перероблених у Росії, набуде чинності з першого січня 2024 року. У той же час імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах, почне поступово набирати чинності з першого березня 2024 року. До вересня наступного року країни G7 розраховують створити механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів. Зазначається, що заборона не торкнеться алмазів для промислового використання.

 

Під час саміту «Великої сімки» до її учасників через систему відеозв’язку звернувся президент України Володимир Зеленський. Саме з його уст пролунало прохання про запровадження заборони на російські алмази.

 

Під час виступу Зеленський закликав найрозвиненіші країни світу і надалі підтримувати Україну. «Росія сподівається лише на одне – що наступного року консолідація світу зруйнується. Росія вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні. Путін вірить, що вільний світ не дотисне повне виконання своїх же санкцій… Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами – для вільних націй. Не для Путіна. Україна має силу. І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте і як уміє свобода», – заявив український президент.

07.12.2023

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