Колишній глава МЗС Китаю наклав на себе руки або помер після тортур.

Ймовірно він передавав «ядерні секрети» КНР спецслужбам країн Заходу.

 

 

Колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, звільнений з посади в липні 2023 року, помер у військовому шпиталі Пекіна, де проходять лікування китайські VIP-персони.  Як пише видання Politico з покликом на джерела, наближені до високопоставлених китайських чиновників. Смерть Цінь Гана настала внаслідок тортур або він скоїв самогубство,

 

Нагадаємо, що Цінь Ган перестав з'являтися на публіці з 25 червня 2023 року. Перед цим він провів перемовини з главою МЗС В'єтнаму Буєм Тханьом Шоном, міністром закордонних справ Шрі-Ланки Алі Сабрі, а також із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком.

 

Через місяць після цієї зустрічі Цінь Гана відправили до демісії, призначивши на його посаду Вана І, який керував відомством із 2013 до 2022 року.

 

Як стверджують джерела Politico, зникнення та подальше усунення міністра могли бути пов'язані з візитом Руденка до Пекіна. За їхніми словами, під час цієї поїздки заступник глави МЗС РФ нібито передав голові КНР Сі Цзіньпіну інформацію про те, що Цінь Ган та родичі кількох високопосадовців передавали «ядерні секрети» КНР спецслужбам країн Заходу.

 

Влада Китаю повідомлення Politico не коментувала.

 

06.12.2023

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