USAID вкладе в українську вузькоколійку 225 млн доларів.

Агентство США з міжнародного розвитку витратить 225 млн доларів на будівництво двоколійної залізничної ділянки, що з’єднає Львів із транс’європейською транспортною мережею Євросоюзу. Це має суттєво розширити можливості експорту агропродукції з України.

 

Про деталі будівництва йдеться в Меморандумі про взаєморозуміння, який USAID і «Укрзалізниця» підписали у понеділок, 4 грудня. Довжина двоколійної залізничної ділянки становитиме 75 км. Вартість будівництва, що профінансує USAID, становитиме 225 млн доларів.

 

«Це підкреслює налаштованість США вкладати ресурси у створення альтернативних маршрутів експорту української агропродукції, а також критичну важливість інфраструктури – зокрема залізниці – для відбудови України», – йдеться в повідомленні USAID.

 

Різна ширина колій, додають в Агентстві, вимагає перевантаження потягів із продукцією на кордоні, а перевантаження одного вантажного потяга може тривати 5 годин, що сильно зменшує кількість вантажів, що можуть перетнути кордон. Поєднання залізничного вузла у Львові з європейськими залізничними коридорами дозволить завантажувати аграрну продукцію безпосередньо до вагонів, розрахованих на стандартну європейську колію.

 

Меморандум про взаєморозуміння, в якому йдеться про будівництво євроколії шириною 1435 мм, підписали  за участі віцепремʼєра України з відновлення Олександра Кубракова та посла США Бріджит Брінк. Згідно з меморандумом, USAID допоможе модернізувати дільницю від станції Мостиська, яка розташована на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів). Першим етапом стане створення техніко-економічного обґрунтування проєкту.

 

Подальший проєкт розвитку включатиме сполучення євроколії з Ужгородом, Ковелем, Чернівцями, а на пізнішому етапі – з Києвом та сходом України.
 


 

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