Росія реалізовувала заходи для перешкоджання вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це йдеться у секретній доповіді російської розвідки, яка потрапила до рук журналістів.

Російські спецслужби докладали зусиль, щоб перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це йдеться в секретній доповіді російської розвідки, яким диспонує фінська телерадіокомпанія Yle. Згідно з документом, російська спецслужба планувала організувати антиісламські й антитурецькі заходи, щоб підштовхнути Анкару до негативної реакції.

У документах, отриманих Yle, зокрема йдеться про те, що інциденти зі спаленням Корану у Швеції призвели до напруженості у відносинах із Туреччиною, і рекомендується проводити заходи, спрямовані на їхнє подальше загострення.

У матеріалі російських спецслужб, перехоплених фінськими контррозвідниками, перераховуються методи, які були заплановані для розпалювання суперечностей між Фінляндією та Швецією з одного боку та Туреччиною – з іншого. Зокрема, у великих містах були заплановані демонстрації, які висміюють президента Ердогана.

Ще одним із методів, згаданих у документі, є малювання якомога більшої кількості ґрафіті проти ісламу й Ердоґана у відомих місцях міст. План передбачав якнайширше розповсюдження кадрів демонстрацій і ґрафіті у соціальних мережах. Очікувалося, що й ЗМІ активно повідомлять про ці події.

У документі, уривок з якого публікує Yle, цю кампанію названо «Проєкт анти-Ердоґан».