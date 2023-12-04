Росія реалізовувала заходи для перешкоджання вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це йдеться у секретній доповіді російської розвідки, яка потрапила до рук журналістів.

 

 

Російські спецслужби докладали зусиль, щоб перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це йдеться в секретній доповіді російської розвідки, яким диспонує фінська телерадіокомпанія Yle. Згідно з документом, російська спецслужба планувала організувати антиісламські й антитурецькі заходи, щоб підштовхнути Анкару до негативної реакції.

 

У документах, отриманих Yle, зокрема йдеться про те, що інциденти зі спаленням Корану у Швеції призвели до напруженості у відносинах із Туреччиною, і рекомендується проводити заходи, спрямовані на їхнє подальше загострення. 

 

У матеріалі російських спецслужб, перехоплених фінськими контррозвідниками, перераховуються методи, які були заплановані для розпалювання суперечностей між Фінляндією та Швецією з одного боку та Туреччиною – з іншого. Зокрема, у великих містах були заплановані демонстрації, які висміюють президента Ердогана.

 

Ще одним із методів, згаданих у документі, є малювання якомога більшої кількості ґрафіті проти ісламу й Ердоґана у відомих місцях міст. План передбачав якнайширше розповсюдження кадрів демонстрацій і ґрафіті у соціальних мережах. Очікувалося, що й ЗМІ активно повідомлять про ці події.

 

У документі, уривок з якого публікує Yle, цю кампанію названо «Проєкт анти-Ердоґан».

 

04.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
648-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 88 бойових зіткнень.
03.12.23 | | Україна
Розстрільні списки— в цьому їхня культура
Андрій Кордіяк
Столітні традиції збережені, «почерк» незмінний… До майбутнього дня пам’яті жертв путінізму.
02.12.23 | | Минуле
647-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 82 бойові зіткнення.
02.12.23 | | Україна
Найкоротший Адвент як дарунок (для) себе
Маріанна Челецька
А що, якби запросити в гості на Адвент того Святого, хто опікується нинішнім днем у грудні!?.. І провести день ніби зі своїм давнім знайомим
01.12.23 | | Дискурси
646-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 82 бойові зіткнення.
01.12.23 | | Україна
«Серед рядків і давніх, і нових» Андрія Содомори
Любомир Коблик
думками тут                                    і ген десь там – стою і я                                             з собою сам…  
30.11.23 | | Штука
Стрільба дуплетом по-македонськи
Тарас Прохасько
Кілька десятиріч тому такий сніг спонукав до яскравого насильства. Вікового, а передовсім статевого. Сніжками.
30.11.23 | | Дискурси
645-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.
30.11.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.