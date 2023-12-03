Перемовини Ізраїлю та ХАМАС зірвано.

ХАМАС вимагав за звільнення заручників цілковито припинити операцію в Секторі Гази.

Ізраїльські переговорники в Катарі не змогли домовитися з палестинським терористичним рухом ХАМАС про поновлення перемир'я. Про це повідомляє газета The Times of Israel. Ізраїльська делегація вже покинула Катар.

«У зв'язку з тим, що перемовини зайшли в глухий кут, відповідно до вказівок прем'єра Біньяміна Нетаньягу та голови "Моссаду" Давида Барнеа команда переговорників повертається до Ізраїлю», – зазначили в ізраїльській розвідслужбі «Моссад».

У повідомленні також наголошується, що ХАМАС не виконав своєї частини угоди, яка полягала у звільненні всіх жінок та дітей, яких утримують терористи в заручниках у Сектрі Гази. При цьому стверджується, що представники ХАМАСу раніше схвалили список тих, хто мав бути звільнений.

За даними видання The Times of Israel, ХАМАС та інші палестинські терористичні угруповання продовжують утримувати в заручниках 136 осіб, захоплених під час нападу на Ізраїль сьомого жовтня. Серед них, за підрахунками ізраїльської влади, 20 жінок та двоє дітей, а також 11 іноземців. Частина заручників – ізраїльські військовики, інші – цивільні особи.

Високопоставлений представник ХАМАС Салех аль-Арурі в суботу, другого грудня, заявив в інтерв'ю телеканалу «Аль-Джазіра», що угруповання більше не має наміру звільняти ізраїльських заручників, допоки Ізраїль не погодиться на довгострокове перемир'я. Він також заявив, що ХАМАС наполягає на звільненні всіх палестинських в'язнів із тюрем в Ізраїлі в обмін на заручників.

Нагадаємо, що цього тижня Ізраїль та терористичний рух ХАМАС за посередництва Катару, Єгипту та США домовилися про припинення вогню, яке двічі ненадовго продовжувалося. За цей час ХАМАС звільнив понад 100 заручників, а Ізраїль у відповідь відпустив 240 палестинських в'язнів.