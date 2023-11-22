Ізраїль та ХАМАС домовилися про кількаденне перемир'я.

За цей час ісламісти мають відпустити близько пів сотні заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив зранку в середу, 22 листопада, про призупинення бойових дій у Секторі Гази щонайменше на чотири дні. Відповідної домовленості між урядом Ізраїлю і представниками терористичної організації ХАМАС було досягнуто після кількох годин перемовин в ніч на середу, 22 листопада. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Домовленість також передбачає звільнення хамасівцями частини ізраїльських заручників, яких бойовики утримують у Секторі Гази. Посередниками на перемовинах виступали представники Катару, а також США.

«Ізраїльський уряд має намір повернути всіх заручників додому. Сьогодні ввечері уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, відповідно до якого щонайменше 50 викрадених жінок та дітей будуть звільнені за чотири дні, протягом яких у бойових діях настане затишшя», – йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. У ній наголошується, що перемир'я може тривати довше, ніж спочатку встановлений чотириденний термін: для кожних 10 звільнених заручників додаватиметься «ще один день затишшя».

«Уряд Ізраїлю прагне повернути всіх заручників додому. Сьогодні ввечері він схвалив запропоновану угоду як перший етап досягнення цієї мети», – йдеться в заяві.

За даними Reuters, серед інших заручників ХАМАС має звільнити трьох громадян США, у тому числі трирічну дівчинку, батьки якої загинули під час нападу терористів на Ізраїль сьомого жовтня. Звільнення заручників має відбуватися під наглядом представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Бойовики ХАМАС опублікували заяву, в якій привітали «гуманітарне перемир'я». За їхніми даними, угода також передбачає звільнення з ізраїльських в'язниць 150 палестинців та доступ гуманітарної допомоги до Сектору Гази. У заяві канцелярії Нетаньягу про звільнення палестинських ув'язнених не згадується.

За даними ізраїльських ЗМІ, очікується, що перших заручників може бути звільнено не раніше четверга, 23 листопада. Вважається, що ХАМАС утримує понад дві сотні заручників, захоплених, коли його бійці увірвалися в Ізраїль, убивши близько 1200 людей.