придбаний для дому синій кактус

при запущеній зеленій катаракті

бідний родич дужих саґуаро

з квіточкою-цвітом між колючок

ні онуків в нього – ні онучок

циліндричний схожий на сиґару

житиме – як кажуть – тихо й з миром

звісно не біситиметься з жиру

може підготую до зими

щоб поживи з добривами вдосталь

полікуєм катаракту – й постіль

з ґрунту встелемо зі світла і пітьми

ні думок – ні мрій про сибариство

докуплю йому для товариства

каланхоє фікус та герань

мушкательку – щоб на підвіконні

розквітала зимова колонія

й кактус почувався як герой

щоб вітри з тріскучими морозами

в кого у зимі: і масть і козирі

споглядав захищений вікном

щоб дивився як вертлява білка

дротом електричним перебігла

і змела сліди своїм хвостом

мовчазний насуплений шпичастий

цвітом поцілований й нещасний

укорінений в полив’яний горнець

окулістом буду й терапевтом

я не дам осліпнути й померти

хоч колючим серцем пригорнись

в тім безмовнім синюватім тілі

сині жили й соки посинілі

цвіт багряний каже: «подивись

як мене оберігають шпички»

я придбав цей кактус після знижки

на розпродажі – і в нім не помиливсь

бо якщо ми зможемо дружити

я готов води йому долити

пильнувати – стежити – й при тім

бути слухачем його історій

цвіт-помпон вбирається у колір

й світиться ізсередини дім