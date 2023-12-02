Трампа позбавили судового імунітету за дії на посаді президента.

Відповідне рішення ухвалив Федеральний апеляційний суд.

Федеральний апеляційний суд округу Колумбія ухвалив у п’ятницю, першого грудня, рішення, згідно з яким експрезидент США Дональд Трамп не має імунітету від кримінальних переслідувань за дії, які він вчиняв на посаді президента. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Таким чином суд відхилив вимогу адвокатів Трампа не використовувати проти їхнього клієнта справи, порушеної спеціальним прокурором Джеком Смітом, який звинуватив колишнього главу Білого дому в незаконних спробах скасувати свою поразку на виборах 2020 року. Окрім того, експрезидента США тепер може бути притягнуто до цивільної відповідальності за дії натовпу, який штурмував Капітолій шостого січня 2021 року.

Двоє поліціянтів, які тоді охороняли Капітолій, та близько десятка конгресменів-демократів подали до суду на Трампа. На їхню думку, експрезидент створив загрозу для їхнього життя, коли заявляв про вкрадену перемогу на виборах та закликав натовп прихильників іти на Капітолій і «боротися як чорти». Позови до Трампа ґрунтуються на законі 150-річної давнини, який забороняє застосовувати силу, погрози або залякування, щоб перешкоджати офіційним особам виконувати свої обов'язки. На думку позивачів, Трамп порушив цей закон, вступивши в змову з членами ультраправих угруповань, щоб завадити законодавцям затвердити перемогу Джо Байдена на виборах.

Досі адвокати Трампа стверджували, що їхній клієнт захищений від позовів завдяки абсолютному імунітету, яким наділяється президент у рамках виконання офіційних обов'язків. Проте згідно з ухвалою Верховного суду президенти США можуть бути притягнуті до відповідальності за дії особистого характеру, які виходять за «зовнішній периметр» їхніх обов'язків. Апеляційний суд встановив, що Трамп перетнув цю межу.

«Якими б імунітетами не користувався чинний президент, у Сполучених Штатах одночасно є лише один керівник виконавчої влади, і ця посада не дає довічного імунітету від кримінального переслідування», – заявила окружна суддя Таня Чаткен (Tanya Chutkan), оголошуючи своє рішення.