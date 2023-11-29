Колишній голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов має догану.

Розпорядженням Кабінету міністрів України № 1081-р від 24 листопад ц.р. колишньому голові Національної комісії зі стандартів державної мови Володимиру Мозгунову оголошено догану – "у зв’язку з допущенням дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 65 Закону України “Про державну службу” (невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень)".

Мозгунов Володимир Володимирович Член Національної комісії зі стандартів державної мови. Народився 17 грудня 1970 року у місті Макіївка Донецької області. Освіта, наукові ступені, вчені звання У 1988–1993 роках навчався у Донецькому державному університеті за спеціальністю «Українська мова та література», отримав диплом з відзнакою. У 1998 році захистив дисертацію і здобув ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «українська мова», має вчене звання доцента. Професійна діяльність 1993–2014 роки – Донецький державний університет (з 2000 року – Донецький національний університет), асистент, доцент кафедри української мови, кафедри загального мовознавства і історії мови. 1995–1997 роки – Яґеллонський Університет, Краків (Польща), викладач-лектор кафедри україністики. 1999 рік – Вроцлавський Університет (Польща), ад’юнкт кафедри славістики. 2014–2018 роки – Донецький національний університет ім. Василя Стуса (Вінниця), декан філологічного факультету. Наукова та громадська діяльність Має понад 90 наукових, науково-методичних та навчально-методичних публікацій в Україні та за її межами. Вільно володіє польською мовою. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 39-р Мозгунов В.В. призначений членом Національної комісії зі стандартів державної мови строком на шість років.

Два і пів місяця тому, 8 вересня Кабінет міністрів України був видав розпорядження № 780-р "Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови, заступника Голови та членів Національної комісії зі стандартів державної мови" без вказання причини цього порушення.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби мала здійснити в місячний строк відповідне дисциплінарне провадження та про результати поінформувати Кабінет Міністрів України.

І дійсно, через місяць, на початку жовтня без жодного розголосу замість Володимира Мозгунова головою Комісії стала Юлія Чернобров: 2 жовтня пропозиції про порядок денний засідання Комісії на 14-ту годину 3 жовтня ще підписував голова Комісії Мозгунов, а 5 жовтня – на 12-ту годину того ж дня – вже голова Комісії Чернобров. При цьому в проєкті засідання 3 жовтня було 6 поточних питань, а про переобрання голови не йшлося. Більше інформації про знаменну для Комісії подію на її сайті нема. Заступник голови комісії не змінився, ним залишився Олександр Мирончук.

Але ще перед вереснем, 22 червня Національна комісія зі стандартів державної мови була ухвалила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам державної мови, або стосуються російської імперської (колоніальної) політики, та надала свої рекомендації щодо перейменування. Це рішення набуло неабиякого резонансу, оскільки в перелік на велике здивування небайдужої громадськості потрапили Запоріжжя (з рекомендацією перейменувати на Запорожжя) та галицьке Красне (і не тільки, зрештою). Соцмережі швидко відреагували на рішення Нацкомісії й запропонували дерусифікувати прізвища її голови (Володимир Мозгунов), членів комісії та її апарату: Новікова, Чернобров, Рябова, Шевцова, Попов, Самсонов, Дорохова та інші.

Реагуючи на хвилю критики, члени і членкині Національної комісії вдалися до пояснень на пресконференції, на якій членкиня Комісії Ольга Новікова, поставивши написання і чи о в слові Запоріжжя в залежність не від умов закритого/відкритого складу і винятків із цього загального правила у випадку групи -оро- (як вказано в правописі), а від того, походить воно від слів поріг чи пороги, бо "навіть у «Слові о полку Ігоревім» згадується «високі скелі Дніпровського надпорожжя»", суґерувала, що питання про Запоріжжя / Запорожжя вартувало би винести на референдум, бо "кожен громадянин країни має право на свою позицію: вчені, пересічені громадяни". Що ж до слова "красний" (звідки оце галицьке Красне), то "пересіченим громадянам" пояснили, що в українській мові воно дійсно означає гарний, але зате в російській – "червоний", а "червоний" в українській мові може означати "комуністичний".

Однак і ці пояснення викликали критику, і Національна комісія врешті ухвалила новий, максимально короткий список рекомендованих до зміни назв (про аналіз цих залишкових пропозицій можна прочитати в статті на Zbruči "Правильно тепер не Львів, а Левове").

В результаті цих коломийок Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування, зважаючи на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам'яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:

– визнати роботу Нацкомісії незадовільною;

– рекомендувати міністрові освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи;

– рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Члени Нацкомісії заяви про складення повноважень членів комісії не подали, але голову своєї комісії таки поміняли.