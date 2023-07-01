Нацкомісія зі стандартів державної мови залишила в списку на переіменування лише 9 сіл Галичини.

Національна комісія зі стандартів державної мови відреагувала на гостру критику громадськості й скасувала своє скандальне рішення щодо переіменування сіл, селищ та міст. Натомість чиновники ухвалили і оприлюднили новий перелік населених пунктів, назви яких рекомендовано змінити. Таким чином список для трьох областей Галичини із 44 сіл, селищ та міст скоротився до дев'яти.

Нагадаємо, що у попередньому рішенні Нацкомісії "чорний список" топонімів було розбито на три категорії: 1) такі, що не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови; 2) такі, що стосуються російської імперської (колоніальної) політики; 3) такі, що можуть стосуватися російської імперської (колоніальної) політики. Дві останні, власне, і спричинили найбільше нерозуміння, адже до рекомендованих для зміни назв потрапили, наприклад, усі, що походять від слова "красний" і "червоний", як то Червоноград на Львівщині, чи селище Красне, яке згадується в офіційних документах під цією назвою ще 1476 року.

Реагуючи на першу хвилю критики члени національної комісії вдалися до пояснень, які можемо звести до кількох основних тез: рішення про переіменування не є остаточним - це лише рекомендація для місцевих громад; зважати треба не лише на Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», але й на раніше ухвалене декомунізаційне законодавство й прибрати з назв населених пунктів, все, що залишилося там з комуністичного та російського імперіалістичного спадків; "сумнівних" назв так багато, а фахівців, які мали б їх ретельно проаналізувати так мало, що розбиратися з кожним підозрілим населеним пунктом просто не було коли.

Однак і ці пояснення викликали критику і Національна комісія врешті ухвалила новий, максимально короткий список рекомендованих до зміни назв. Від другої і третьої категорій переліку відмовилися зовсім. А топоніми першої категорії (стосується виключно лексичних норм) переполовинили. В результаті для сіл, селищ та міст Галичини ми отримали такі пропозиції:

Львівська область:

Кіз'я. Змінити на Кіззя, чи Кізя Чіжки – Чижки Іорданівка – Йорданівка Листв’яний – Листяне/Листвяне Красічин – Красичин Гончари – Гончарі Підгородне – Підгороднє

Тернопільська область:

Підгородне. Змінити на Підгороднє Печорна – Печерна

Івано-Франківська область:

рекомендацій немає

Зауважимо, що фахівці, які опрацьовували для Національної комісії топоніми були розділені на регіональні групи. Тернопільська область потрапила в одну групу із Хмельницькою, Чернівецькою та Вінницькою, а Львівська та Івано-Франківська області разом із Закарпатською та Волинською - в іншу. При цьому назви сіл, селищ і міст Львівської та Івано-Франківської областей аналізували семеро спеціалістів: один представник Національної комісії, двоє з «Ужгородського національного університету» і четверо з Державного педагогічного університету міста Кривий Ріг.