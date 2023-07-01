Нацкомісія зі стандартів державної мови залишила в списку на переіменування лише 9 сіл Галичини.

 

Національна комісія зі стандартів державної мови відреагувала на гостру критику громадськості й скасувала своє скандальне рішення щодо переіменування сіл, селищ та міст. Натомість чиновники ухвалили і оприлюднили новий перелік населених пунктів, назви яких рекомендовано змінити. Таким чином список для трьох областей Галичини із 44 сіл, селищ та міст скоротився до дев'яти. 

 

Нагадаємо, що у попередньому рішенні Нацкомісії "чорний список" топонімів було розбито на три категорії: 1) такі, що не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови; 2) такі, що стосуються російської імперської (колоніальної) політики; 3) такі, що можуть стосуватися російської імперської (колоніальної) політики.  Дві останні, власне, і спричинили найбільше нерозуміння, адже до рекомендованих для зміни назв потрапили, наприклад, усі, що походять від слова "красний" і "червоний", як то Червоноград на Львівщині, чи селище Красне, яке згадується в офіційних документах під цією назвою ще 1476 року.  

 

Реагуючи на першу хвилю критики члени національної комісії вдалися до пояснень, які можемо звести до кількох основних тез: рішення про переіменування не є остаточним - це лише рекомендація для місцевих громад; зважати треба не лише на Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», але й на раніше ухвалене декомунізаційне законодавство й прибрати з назв населених пунктів, все, що залишилося там з комуністичного та російського імперіалістичного спадків; "сумнівних" назв так багато, а фахівців, які мали б їх ретельно проаналізувати так мало, що розбиратися з кожним підозрілим населеним пунктом просто не було коли. 

 

Однак і ці пояснення викликали критику і Національна комісія врешті ухвалила новий, максимально короткий список рекомендованих до зміни назв. Від другої і третьої категорій переліку відмовилися зовсім. А топоніми першої категорії (стосується виключно лексичних норм) переполовинили. В результаті для сіл, селищ та міст Галичини ми отримали такі пропозиції:

 

Львівська область:

  

Кіз'я. Змінити на Кіззя, чи Кізя

Чіжки – Чижки

Іорданівка – Йорданівка

Листв’яний – Листяне/Листвяне

Красічин – Красичин

Гончари – Гончарі

Підгородне – Підгороднє

 

Тернопільська область:

 

Підгородне. Змінити на Підгороднє

Печорна – Печерна

 

Івано-Франківська область:

 

рекомендацій немає 

 

Зауважимо, що фахівці, які опрацьовували для Національної комісії топоніми були розділені на регіональні групи. Тернопільська область потрапила в одну групу із Хмельницькою, Чернівецькою та Вінницькою, а Львівська та Івано-Франківська області разом із Закарпатською та Волинською - в іншу. При цьому назви сіл, селищ і міст Львівської та Івано-Франківської областей аналізували семеро спеціалістів: один представник Національної комісії, двоє з «Ужгородського національного університету» і четверо з Державного педагогічного університету міста Кривий Ріг.

 

01.07.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Всі ознаки failed state
Максим МУЛЯР
Що головним лузером бунту «Вагнера» став саме Путін, погоджуються майже всі  експерти і політичні оглядачі, які коментують цю подію. Всім стало очевидно: Путін – старий нікечема, а путінська Росія – failed state.
30.06.23 | | У світі
Путін і Прігожин варті один одного
Олександр МОТИЛЬ
Безлад, якого боїться Захід у разі повалення Путіна і занурення Росії в хаос, обіцяє потенційно радикальну й позитивну трансформацію Росії
30.06.23 | | Дискурси
492-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Роздолівка, Білогорівка), Бахмутському (Бахмут), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка, Побєда), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 31 бойове зіткнення
30.06.23 | | Україна
491-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Роздолівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Богданівка, Біла Гора), Авдіївському (Авдіївка, Сєверне), Мар'їнському (Мар'їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 40 бойових зіткнень
29.06.23 | | Україна
Врятувати цвіт української нації
Олена Лисенко
Ця повість написана про і для підлітків, вона покликана відвертати дітлашню від саморуйнування і вчинків, які часто не можна виправити. Попри те, що Ярослав Карпець підіймає складну і контраверсійну для українського суспільства тему, він робить це напрочуд… безтурботно і легко.
28.06.23 | | Штука
490-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка та Побєда), Шахтарському (Рівнопіль) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень
28.06.23 | | Україна
Їх багато
Майкл Мишкало
Вони як мікроби – всюди. Війна породжує не тільки страх, страждання і горе – вона породжує героїзм одних і небачене скотство інших.
27.06.23 | | Дискурси
489-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Стельмахівка), Лиманському (Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
27.06.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.