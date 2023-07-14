Парламентський комітет рекомендує розпустити Комісію з мовних стандартів після "перейменувань".

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування рекомендує Національній комісії зі стандартів державної мови скласти повноваження після скандального рішення про перейменування топонімів. 

 

 

Про це заявив народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський у коментарі Zbruč`у. Останньою краплею, за його словами, стали дві вчорашні публікації на Zbruč'і.

 

Комітет, зважаючи на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам'яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:

 

– визнати роботу Нацкомісії незадовільною;

– рекомендувати міністрові освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи;

– рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

 

Нагадаємо, 22 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови оприлюднила перелік із 1400 міст та сіл з рекомендацією перейменувань. Найбільшого резонансу набула ініціатива перейменувати Запоріжжя-Запорожжя; були там і Бровари-Броварі, Красне тощо.

 

Рішення комісії розкритикували, зокрема, міністр освіти, міністр культури, мовний омбудсмен. 

 

30 червня комісія оновила перелік населених пунктів, назви яких начебто не відповідають стандартам державної мови. Але і в цьому списку залишилося багато бздур.

 

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