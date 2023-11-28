Фінляндія повністю закриє кордон з Росією.

Таким чином Гельсінкі відповіли на «гібридну операцію Росії» з використанням нелеґальних міґрантів.

Уряд Фінляндії ухвалив рішення повністю закрити всі наземні пункти переходу кордону з Росією через наплив нелеґальних міґрантів. Про це повідомила фінська газета Helsingin Sanomat з покликом на заяву прем'єрміністра країни Петтері Орпо (Petteri Orpo), зроблену ним на пресконференції у вівторок, 28 листопада. Східний кордон Фінляндії буде закритий з 30 листопада, і такий стан справ триватиме щонайменше до 13 грудня.

Таким чином, на два тижні буде закрито останній КПП на кордоні з Росією «Рая-Йоосеппі-Лотта». Інші КПП були закриті ще раніше. За словами прем'єра, рішення про закриття всього східного кордону було ухвалено для «захисту національної безпеки Фінляндії від гібридної операції Росії.

«Жоден вид перетину кордону на цих прикордонних пунктах неможливий. Мета цього кроку – нормалізувати ситуацію на кордоні з Росією якнайшвидше», – пояснив прем'єр. За його словами, у Гельсінкі вважають, що короткочасне та повне закриття КПП буде ефективним для врегулювання проблеми міґраційного потоку з території Росії до Фінляндії.

З серпня 2023 року на кордоні Фінляндії з Росією спостерігається стрімке зростання прохачів притулку з Іраку, Сирії, Ємену, Сомалі та інших країн Близького Сходу та Африки. Більшість із них не мають документів, необхідних для в'їзду до Фінляндії.

На думку фінської влади, Кремль займається організованим підвозом міґрантів. «Росія безжально використовує громадян третіх країн. Цих людей виштовхують до кордону та не пускають назад», – розповів прем'єрміністр Петтері Орпо.