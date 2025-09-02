У Фінляндії розпочав роботу штаб сухопутних військ НАТО.

Штаб дислокований у місті Міккелі, за 140 кілометрів від російського кордону.

Антті Гяккянен

Новий штаб командування сухопутними військами НАТО в Північній Європі розпочав роботу у фінському місті Міккелі. Про це повідомила фінська газета Helsingin Sanomat з покликом на інформацію, оприлюднену міністерством оборони Фінляндії. Новий штаб став структурою Північноатлантичного альянсу, яка розташована найближче до кордонів Росії. Він розміщений при штабі сухопутних військ Фінляндії.

Новий штаб, як повідомлялося, підпорядковуватиметься штаб-квартирі НАТО в Норфолку на східному узбережжі США. На першому етапі у натовському штабі працюватимуть близько десяти осіб. Упродовж кількох років чисельність його особового складу збільшиться приблизно до 50 осіб. Його командування буде укомплектоване представниками країн Північноатлантичного альянсу, включно з Фінляндією.

Серед завдань командування штабу – керівництво сухопутними силами НАТО та координація дій національних сухопутних військ у північному реґіоні, включно з плануванням, підготовкою та проведення спільних навчань Альянсу.

Рішення розмістити штаб реґіонального командування військ НАТО в Міккелі ухвалив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен (Antti Häkkänen) у серпні 2025 року. У 2024 році відомство обрало місто Міккелі, розташоване за 140 км від російського кордону, як місце розташування бази НАТО.

«Отримання Фінляндією рівня наземного командування в північному реґіоні НАТО було однією з найважливіших цілей на ранніх етапах нашого членства в НАТО. Фінляндія відіграє важливу роль у підтримці реалізації сухопутної оборони НАТО на Півночі. Безпека Фінляндії та Альянсу зміцнюється», – наголосив Гяккянен. Він також заявив, що це сигнал Росії про те, що «Фінляндія є повноправним членом НАТО і що НАТО також є дуже важливою для фінської оборони».

Нагадаємо, що Фінляндія вступила до НАТО 2023 року на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Тим самим країна поклала край 75-річному періоду свого нейтралітету. В результаті загальний кордон Альянсу з Росією збільшився вдвічі і досяг 2600 кілометрів.