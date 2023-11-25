Фінляндія відмовилася вести перемовини з Росією щодо ситуації на кордоні.

Прем'єр Орпо заявив, що не розмовлятиме з Путіним, доки той веде загарбницьку війну в Україні.

 

 

Фінляндія не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації, яка складається на кордоні двох країн. Про це заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо (Petteri Orpo) у суботу, 25 листопада, газеті Helsingin Sanomat. За його словами, Фінляндія навіть не має наміру сприяти появі таких перемовин.

 

«Ми були б готові обговорювати проблеми на дипломатичному рівні. Проте політичної дискусії з Росією не було відтоді, як Росія напала на Україну. Ситуація не зміниться, допоки не закінчиться загарбницька війна в Україні. До того часу я не планую зустрічатися з Путіним», – заявив Орпо. 

 

Нагадаємо, що 18 листопада Фінляндія закрила чотири прикордонні пункти пропуску в південно-східній частині країни, мотивуючи це провокаціями, які Росія створює на кордоні за допомогою нелегальних міґрантів. «Рішення було ухвалене, оскільки, ґрунтуючись на спостереженнях та інформації, отриманій прикордонною службою й іншими органами, є чіткі вказівки на те, що влада іноземної держави (росії, – ред.) відіграла певну роль у прибутті до Фінляндії тих, хто незаконно перетнув кордон», – пояснила міністерка закордонних справ Фінляндії Марі Рантанен (Mari Rantanen). А вже 22 листопада уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити до 23 грудня ще три пункти пропуску, залишивши лише один, найпівнічніший Рая-Йоосеппі.

25.11.2023

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