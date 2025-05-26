Російські військові кораблі тепер супроводжуватимуть танкери з російською нафтою.

Напередодні фінські та естонські прикордонники затримували танкери «тіньового флоту» Росії

Кораблі військово-морських сил Росії почали супроводжувати танкери з нафтою в Балтійському морі, які, ймовірно, належать до «тіньового флоту». Про це повідомив фінський телеканал Yle з покликом на слова міністра оборони Фінляндії Антті Гяккянена (Antti Häkkänen).

Як зазначив голова фінського оборонного відомства в телевізійному інтерв’ю, танкери супроводжуються під час проходу Фінської затоки. Які кораблі беруть участь в операції – не уточнюється. У Гельсінкі заявили, що не розглядають військовий супровід танкерів як загрозу своїй безпеці.

Військовий супровід розпочався після затримань танкерів так званого «тіньового флоту» фінськими та естонськими прикордонниками. Країни ЄУ зазначають, що старі танкери, які перевозять російську нафту, можуть загрожувати екології регіону. Крім того, санкції Євроунії забороняють страхувати такі судна, якщо вони беруть участь у торгівлі нафтою за ціною, вищою за встановлену санкційним режимом.

У понеділок, 26 травня, міністерство закордонних справ Фінляндії викликало російського посла Павла Кузнєцова. Йому було вручено ноту протесту в зв'язку з порушенням повітряного простору країни двома російськими військовими літаками. Керівництво МЗС заявило послу, що Фінляндія поважно ставиться до порушення кордону, і попросило офіційних роз’яснень з цього питання. Кузнєцов взяв інформацію до відома, йдеться в повідомленні фінського відомства. Порушення повітряного простору сталося в п'ятницю, 23 травня, у районі комуни Порвоо на схід від Гельсінкі. Подробиць інциденту не наводять. Москва його не коментувала.