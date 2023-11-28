Туреччина стрімко наростила експорт продукції подвійного призначення до Росії.

За даними журналістів-розслідувачів з Financial Times, такий експорт зріс утричі.

 

 

Туреччина за рік наростила втричі експорт до Росії продукції подвійного призначення, яка є критично важливою для російської військової промисловості. Про це йдеться у статті в британській газеті Financial Times. Постачання таких товарів Москві відбувається в обхід західних санкцій.

 

За перші дев’ять місяців 2023 року Туреччина експортувала таких товарів на загальну суму 158 мільйонів доларів, наголошується в матеріалі. Йдеться про 45 видів обладнання, яке потрапляє під експортний контроль у країнах-виробниках, у тому числі мікрочіпи, комунікаційне устаткування, оптичні приціли для стрілецької зброї тощо.

 

Митна статистика в Туреччині відзначає різке зростання постачання такої продукції до Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану й Узбекистану. Проте у статистичних зведеннях цих держав значного зростання імпорту не фіксується. Це означає, що товари насправді могли вирушати далі до Москви.

 

Наприклад, турецький експорт товарів подвійного призначення до Казахстану зріс на 66 мільйонів доларів. Але за статистикою Астани зростання становило лише шість мільйонів. Цього тижня Анкару вдруге за рік відвідає заступник міністра фінансів США Браян Нельсон (Brian Nelson), який курирує в американському уряді відстеження порушень експортних обмежень.

 

Європейська Унія, своєю чергою, має намір зобов'язати постачальників обладнання подвійного призначення ретельніше стежити за напрямом експорту та гарантувати його страховими депозитами на суму постачання. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. За даними журналістів, такий захід міститься у пропозиціях Єврокомісії щодо 12-го пакета санкцій.

28.11.2023

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