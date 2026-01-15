Євроунія знизила стелю ціни на російську нафту.

З першого лютого її можна буде продавати максимум за 44,1 долара за барель.

 

 

Європейська Унія ухвалила рішення знизити цінову межу на російську нафту Urals з 47,6 до 44,1 долара за барель. Про це йдеться у повідомленні в офіційному журналі ЄУ, опублікованому в четвер, 15 січня. Новий ліміт набуде чинності з першого лютого.

 

Для контрактів, укладених до цієї дати, передбачено перехідний період. Операції за ними повинні бути завершені не пізніше 16 квітня.

 

Нагадаємо, що Європейська Унія і країни «Великої сімки» запровадили стелю ціни на російську нафту в грудні 2022 року в рамках санкцій за вторгнення Росії в Україну. Спочатку межа становила 60 доларів за барель. Цей захід був спрямований на обмеження можливостей Кремля фінансувати загарбницьку війну проти України. Відтак треті країни можуть купувати російську нафту з використанням послуг західних компаній лише за умови дотримання встановленого цінового ліміту.

 

У липні 2025 року стелю ціни зробили плаваючою. Згідно з прийнятим механізмом, вона повинна бути на 15 відсотків нижчою за ринкові котирування. В результаті у вересні ліміт був знижений до 47,6 долара за барель. Поточне коригування проводиться в рамках автоматичної процедури.

 

Фактично ціна нафти Urals повернулася до рівнів першого президентського терміну Володимира Путіна (41,73 долара за барель у 2004 році) і залишається майже на 20 доларів нижчою за рівень, закладений в бюджет на 2026 рік, який становить 59 доларів за барель.

15.01.2026

