США готують санкції проти Росії, якщо та відмовиться від мирного плану.

Нові штрафні заходи можуть торкнутися суден «тіньового флоту» і нафтових трейдерів.

міністр фінансів США Скотт Бессент

Білий дім розглядає можливість запровадити новий пакет санкцій проти енергетичного сектора Росії, щоб посилити тиск на Москву, якщо російський диктатор Владімір Путін відхилить скориговану мирну угоду з Україною. Про це в середу, 17 грудня, повідомила інформаційна агенція Bloomberg з покликом на джерела.

За словами співрозмовників агенції, обговорюються обмеження щодо суден російського «тіньового флоту», а також нафтотрейдерів, які сприяють укладанню нафтових угод. Ці плани міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив на початку тижня на зустрічі з групою європейських амбасадорів.

Джерела агенції повідомляють, що репрезентувати новий пакет санкцій адміністрація США може вже цього тижня. При цьому остаточне рішення, за їхніми словами, залишається за президентом Дональдом Трампом. «Президент Трамп – це президент миру, і я запевняю, що під його керівництвом Америка продовжуватиме надавати пріоритет припиненню війни в Україні», – написав Бессент у пості на платформі соціальних мереж X після зустрічі з європейцями.

Тим часом амбасадорка України в США Ольга Стефанишина заявила, що четверо американських сенаторів, які представляють Республіканську та Демократичну партії, внесли до Сенату двопартійний законопроєкт, що передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту російської нафти та нафтопродуктів. Документ названий Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025 («Законопроєкт про зниження доходів РФ від нафти»).

Нагадаємо, що наприкінці жовтня США запровадили санкції щодо двох найбільших російських нафтових компаній – «Лукойл» і «Роснефть». Це стало першим випадком введення санкцій проти Росії в період другого президентства Трампа.