Через сильні пориви вітру в Галичині знеструмлено 102 населені пункти.

 

 

Через несприятливі метеоумови – сильні пориви вітру до 22 м/с – в Галичини зранку були знеструмлені 102 населені пункти: 31 – повністю, 71 – частково.

 

На Львівщині станом на 8-му годину ранку були знеструмлені 74 населені пункти: 26 – повністю, 48 – частково у різних районах області:

• Східному РЕМ (Бродівська, Буська частини);

• Західному РЕМ (Жовківська, Мостиська част.);

• Південному РЕМ (Стрийська, Сколівська част.);

• Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька част.);

• Карпатському РЕМ (Турківська, Старосамбірська част.);

• Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська част.);

• ЛМЕМ (Жовківська част.).

 

Про це повідомили в Львівобленерго, додавши, що над відновленням електропостачання працюють 111 фахівців Львівобленерго із залученням 39 одиниць техніки.

 

В Івано-Франківській області повністю знеструмлено 5 населених пунктів і 23 — частково, найскладніша ситуація в Долинській, Косівській, Коломийській та Верховинській службах експлуатації електричних мереж.

 

Нині при силі вітру 4 бали за шкалою Бофорта (швидкість 6-8 м/c: "свіжий") пориви вітру не ослабнуть – від 17 м/с на півночі Львівської області до 25-26 м/с – на півдні і до 32 м/с в горах. Температура впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла. По всій Галичині буде дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На окремих ділянках доріг ожеледиця.

 

 

 

 

24.11.2023

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