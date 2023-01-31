Гакери атакували сервіси «Львівобленерго» та львівських інтернет-провайдерів.

Сьогодні, 31 січня, гакери атакували сайт та інші онлайн-сервіси «Львівобленерго» й одразу кілька львівських інтернет-провайдерів.

«Сайт "Львівобленерго" та сервіси прийому показників, у тому числі "Персональний кабінет", працюють із затримками через чергову кібератаку», ­– повідомили на сторінці «Львівобленерго» у Facebook.

У компанії зазначили, що працюють на тим, щоб відновити роботу онлайн-ресурсів у повному обсязі. Наразі сайт підприємства недоступний.

Про потужну атаку на свої сервери повідомили також два львівські інтернет-провайдери: «Копійка» та «Ком і Тех».

У користувачів інтернет-провайдера «Копійка» інтернет зник увечері понеділка близько 21:30. Спершу провайдер обіцяв впродовж години виправити аварійну ситуацію, проте станом на 12:40 вівторка частина користувачів усе ще залишається без інтернету.

«З достовірних джерел отримали інформацію, що дана атака на нашу мережу була здійснена Росією», – написав на Facebook провайдер.

Ще один провайдер, який зазнав хакерської атаки, – «Ком і Тех».

«Атакуючи або намагаючись знищити інтернет-провайдерів, рашисти намагаються зробити в Україні такий самий інформаційний вакуум, який існує у їхньому Мордорі. Ми без перерви працюємо над відновленням сервісів усіма можливими і неможливими способами!» – повідомили у компанії.

Скільки саме абонентів у Львові залишилися без зв'язку, невідомо. У коментарях до повідомлень користувачі зазначають, що інтернету немає, зокрема, на вулиці Повітряній, Кордуби, Личаківській, Хоткевича, Антоненка-Давидовича та у Брюховичах.