Гакери атакували сервіси «Львівобленерго» та львівських інтернет-провайдерів.

Сьогодні, 31 січня, гакери атакували сайт та інші онлайн-сервіси «Львівобленерго» й одразу кілька львівських інтернет-провайдерів.

 

«Сайт "Львівобленерго" та сервіси прийому показників, у тому числі "Персональний кабінет", працюють із затримками через чергову кібератаку», ­– повідомили на сторінці «Львівобленерго» у Facebook.

 

У компанії зазначили, що працюють на тим, щоб відновити роботу онлайн-ресурсів у повному обсязі. Наразі сайт підприємства недоступний.

 

Про потужну атаку на свої сервери повідомили також два львівські інтернет-провайдери: «Копійка» та «Ком і Тех».

 

У користувачів інтернет-провайдера «Копійка» інтернет зник увечері понеділка близько 21:30. Спершу провайдер обіцяв впродовж години виправити аварійну ситуацію, проте станом на 12:40 вівторка частина користувачів усе ще залишається без інтернету. 

 

«З достовірних джерел отримали інформацію, що дана атака на нашу мережу була здійснена Росією», – написав на Facebook провайдер.

 

Ще один провайдер, який зазнав хакерської атаки, – «Ком і Тех». 

 

«Атакуючи або намагаючись знищити інтернет-провайдерів, рашисти намагаються зробити в Україні такий самий інформаційний вакуум, який існує у їхньому Мордорі. Ми без перерви працюємо над відновленням сервісів усіма можливими і неможливими способами!» – повідомили у компанії.

 

Скільки саме абонентів у Львові залишилися без зв'язку, невідомо. У коментарях до повідомлень користувачі зазначають, що інтернету немає, зокрема, на вулиці Повітряній, Кордуби, Личаківській, Хоткевича, Антоненка-Давидовича та у Брюховичах.

 

31.01.2023

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