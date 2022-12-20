На Львівщині застосовують аварійні відключення електроенергії.

 

Через перевищення ліміту споживання НЕК «Укренерго» впровадило на Львівщині аварійні відключення електроенергії.

 

«Ситуація складна, адже навіть до аварійного відключення лише половина жителів області могли одночасно користуватись електроенергією. Тепер ще важче. Розумію злість та відчай кожного. Енергетики працюють над тим, щоб покращити ситуацію. Мусимо пройти цей період», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

Нагадаємо, що Львівщині діє графік відключення світла для споживачів. Електроенергія подається двічі на добу по чотири години, а в інші години доби можливі аварійні відключення. Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті «Львівобленерго» у розділі "Чому немає світла". Також дізнатися групу та графік відключень можна у чат-ботах «Львівобленерго» у Viber і Telegram. Інформація щодо фактичної відсутності електроенергії доступна у розділі «Немає світла». Приєднатися до чат-ботів можна тут.

 

«Львівобленерго» радить звіряти групу відключень, до якої належить будинок, із реальними вимкненнями електроенергії. Може бути помилка у самому списку від обленерго, тому його потрібно спершу перевірити на практиці.

20.12.2022

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