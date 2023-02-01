Якщо споживання електроенергії перевищить генерацію, без світла залишаться всі.

У "Львівобленерго" пояснили, що вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача, а застосовуються, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).

Це означає, що в енергосистемі має зберігатися постійна рівність між тим, скільки електроенергії виробляється в цю хвилину і скільки споживається, адже електроенергію неможливо згенерувати і залишити "на потім" про запас.

"До атак на енергосистему кожного дня вранці та ввечері суттєво збільшувалася потужність споживання (все вмикали у розетки, адже збиралися на роботу або приходили додому), і це зростання покривалось за рахунок теплових та гідроелектростанцій. А після обстрілів окупантів можливості виробляти і доставляти електроенергію до споживачів суттєво обмежені", – йдеться в дописі "Львівобленерго".

Тож графіки відключень вводять, бо покрити всі потреби споживачів одномоментно немає можливості. Якщо не впроваджувати вимкнень, кажуть енергетики, частота зменшиться до критичного рівня, енергосистема припинить роботу – і без електроенергії залишаться всі. На відновлення електропостачання у такому разі можуть знадобитися дні і навіть тижні.



Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії на Львівщині майже не вплинули на обсяги споживання: економія електроенергії у Львівській області не перевищує 10–20% від звичного споживання.