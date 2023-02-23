Споживання електроенергії на Львівщині залишилося на рівні минулого року.

У понеділок, 20 лютого, на Львівщині провели заміри споживання електроенергії. Результати дослідження показали, що рівень споживання електроенергії в області залишається на рівні торішнього. Про це в коментарі виданню Tvoemisto.tv в четвер, 23 лютого, повідомила речниця «Львівобленерго» Галина Петрушка.

«Зараз бачимо тенденцію, що люди навчилися економити. По-друге, була тепла погода, плюсова температура. Ці два фактори вплинули на рівень споживання. Бізнес тепер використовує менше ілюмінації, люди навчилися відмовлятися від певних приладів. Крім того, навіть коли сотня людей зайвий раз вимкне в квартирі лампочку, то це впливає і на загальну ситуацію. Львів’яни і мешканці області досить відповідальні щодо цього питання», – пояснила речниця «Львівобленерго».

Однак назвати конкретні показники споживання електроенергії у Львівській області речниця «Львівобленерго» відмовилась.

Ліміти споживання електроенергії на Львівщині не зменшилися, а залишилися на рівні минулого року через те, що в області зараз проживає багато внутрішньо переміщених осіб, переїхав і бізнес. А це також впливає на загальний рівень використання електроенергії в нашому регіоні.

«Ті два фактори, що люди навчилися економити і була тепла погода, зрівнялися із фактором переїзду звичайних мешканців і бізнесу сюди», – зазначила Галина Петрушка.

Зазначимо, отримані результати дозволять НЕК «Укренерго» скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.



