"Львівобленерго" опублікувало нові графіки відключення електроенергії.

 

На українських електростанціях триває масштабна ремонтна кампанія, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону 2023-2024. У зв'язку із цим на Львівщині та в інших областях у літній період може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик.

 

 

Через те, що об'єми робіт будуть більшими після російських атак на енергетичну інфраструктуру, у області можуть запровадити графіки відключень світла. За словами Андрія Годика, в залежності від дефіциту, який можливо виникатиме, можуть застосовувати різні типи обмежень: як до юридичних осіб, так і для всіх споживачів, відповідно до графіків погодинних відключень. Крім графіків погодинного вимкнення можуть застосовувати й графіки аварійних вимкнень чи спеціальні графіки аварійних вимкнень.

 

Енергетики вже опублікували оновленні графіки планових вимкнень електроенергії на Львівщині, проте наголошують, що наразі розпоряджень від Укренерго про їх впровадження не надходило.

 

В оновлених графіках вимкнень електроенергії зважили на специфіку літнього періоду та прогнозований дефіцит потужності. Споживачів поділили на шість груп, водночас зменшилась тривалість вимкнень, яка передбачена графіками. До якої з 6 груп відключень належить ваш будинок можна дізнатися за посиланням.

 

Уникнути впровадження графіків можна, якщо зменшити користування електроенергією під час ранкових та вечірніх піків навантажень (07:00 – 12:00 та 18:00 - 23:00). Саме тому енергетики просять всіх споживачів раціонально використовувати електроенергію.

 

«Все залежатиме від ситуації, яка складеться в енергосистемі України. Плюс тут треба враховувати багато чинників: ворожі атаки, ремонтна кампанія, погодні умови – все це може накладатися на баланс енергопотужності в генеруючій системі України. Дефіцит потужностей прогнозується з 18 до 23 год. Тому прошу в цей час максимально розумно використовувати електроенергію, обмежити використання енергоємних приладів та зовнішню рекламу, якщо це не критично для бізнесу», – зазначив технічний директор ПрАТ «Львівобленерго» Роман Іванців.

 

 

22.05.2023

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