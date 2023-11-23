У Мурманській області Росії запровадили режим підвищеної готовності.

Там очікують зростання кількості міґрантів після закриття Фінляндією кордону з Росією.

Режим підвищеної готовності запроваджують у Мурманській області Росії. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяви представників місцевої влади. Зокрема губернатор реґіону Андрій Чібіс пояснив, що це робиться «для залагодження безпеки мешканців» через закриття Фінляндією майже всіх прикордонних пунктів з Росією.

Нагадаємо, що в середу, 22 листопада, прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпон (Petteri Orpon) заявив, що влада вирішила закрити всі КПП на кордоні з Росією, окрім одного. Роботу продовжить лише пункт «Рая-Йоосеппі». Це кордон з Мурманською областю, де розташований російський прикордонний КПП «Лотта».

За словами Чібіса, це призведе до того, що «кількість іноземних громадян, які бажають потрапити до країни НАТО через нашу територію, ймовірно, кратно зросте». Він зазначив, що на іншому КПП у Мурманській області – «Салла» – зараз перебувають близько 400 іноземців, з яких до Фінляндії за день пропустили лише 50.

«В результаті ухвалено рішення про запровадження в Мурманській області режиму підвищеної готовності та низки додаткових заходів для залагодження безпеки наших мешканців», – заявив губернатор.

Влада Фінляндії пояснила свої жорсткі дії стрімким зростанням кількості міґрантів з Африки та з Близького Сходу, які намагаються потрапити до країни через російську територію з метою попросити притулок. На переконання фінської влади, Росія штучно створює на кордонах кризу з міґрантами. Москва, звісно, це заперечує.