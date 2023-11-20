Фінляндія планує цілковито закрити кордон з Росією.

Тим часом фінські військовики разом із прикордонниками споруджують паркан на кордоні з Росією.

Влада Фінляндії найближчим часом планує ухвалити рішення про цілковите закриття прикордонних переходів на кордоні з Росією у зв'язку з напливом прохачів притулку з третіх країн. Про це у понеділок написала фінська газета Iltalehti з покликом на джерела, близькі до фінського уряду.

За даними видання, рішення може бути ухвалене вже в понеділок. Тоді прикордонні переходи закриються в ніч на середу, 22 листопада. Офіційно про плани фінської влади повністю закрити кордон поки що не повідомляли.

Росія вже відреагувала на евентуальні плани Гельсінкі закрити кордони з Росією. Заступник голови російського МЗС Олександр Грушко заявив на брифінгу: «Таке рішення очевидним чином суперечитиме національним інтересам Фінляндії». Відповідаючи на запитання про можливі заходи Кремля у відповідь у разі повного закриття російсько-фінського кордону, він наголосив, що будь-які можливі заходи у відповідь «насамперед співвідноситимуться з національними інтересами» Росії.

Нагадаємо, що минулого тижня фінська влада закрила чотири переходи на південному сході країни. Залишилися працювати чотири КПП на сході та північному сході, на кордоні з російською Карелією та Мурманською областю.

Фінська влада вважає, що Росія причетна до транспортування прохачів притулку з азійських та африканських країн до фінського кордону. Фінляндія дала зрозуміти Росії, що «не допустить використання міґрації, яку перетворюють на засіб тиску».

Тим часом фінські військовики разом із прикордонниками розпочали спорудження паркану на кордоні з Росією.