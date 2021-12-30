На Львівщині оголосять конкурс на впровадження е-квитка на приміських маршрутах.

На Львівщині на початку 2022 року почнуть впроваджувати систему електронної оплати за проїзд на маршрутах приміського та міжміського сполучення. Про це йдеться у розпорядженні голови Львівської ОДА від 28 грудня 2021 року, опубліковано на сайті облдержадміністрації.

Згідно з документом, наразі мають затвердити порядок функціонування та вимоги до роботи системи електронного квитка в усіх автобусних маршрутах приміського та міжміського сполучення на території Львівської області.

При цьому електронна форма розрахунку має застосовуватися на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Львівщини.

Крім того, робоча група упродовж кількох тижнів повинна визначити умови щодо проведення конкурсу з відбору оператора для впровадження автоматизованої системи проїзду громадським транспортом.

За інформацією заступника голови ЛОДА Юрія Бучка, робоча група напрацювала критерії оцінки пропозицій на конкурс, який планують оголосити у січні.

«Ми розробили 100-бальну оцінку пропозицій. Вона включає, наприклад, термін введення в експлуатацію об’єкта, термін введення в дію договору та інші важливі чинники, залежно від яких комісія визначить оцінку для кожної пропозиції. У такий спосіб оберуть переможця. Після того будемо встановлювати обладнання в автобусах. Наразі в нас курсує близько 1050 автобусів щодня, відповідно, потрібно встановити валідатори на вході і виході в кожному з них», – пояснив він.

Впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд у приміському та міжміському транспорті реалізують на кошти інвестора. Попередня загальна вартість оцінюється у 1,5-2 мільйони євро.

«В кожному автобусі буде встановлено обладнання на вході та виході. Пасажир може зайти та оплатити за проїзд телефоном, банківською карткою чи іншим пристроєм. Картками будуть користуватися тільки пільгові категорії населення», – розповів Юрій Бучко.

Очікується, що автоматизована система оплати передбачатиме можливість придбати як квиток на разову поїздку, так і проїзний на певну кількість поїздок з обмеженням часу дії та проїзний на певний час без обмеження кількості поїздок.

Планується, що отримати електронний квиток для маршруток Львівщини можна буде через операторів, у пунктах поповнення і видачі карток, забезпечених касовими терміналами, та у пунктах віддаленого поповнення, укомплектованих спеціальним устаткуванням.

Оператор має відкрити щонайменше 50 точок продажу електронних квитків, зокрема по одній – на кінцевих станціях у населених пунктах з населенням більше як 5 тисяч осіб.

Додамо, 13 січня у Львові стартує запуск е-квитка для проїзду у громадському транспорті. У першому кварталі 2022 року е-квитками користуватимуться пільговики як тестові групи, а далі його запустять у вільний обіг.

Фото tvoemisto.tv