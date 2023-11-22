Євроунія запланувала довгострокову військову підтримку Києва.

Стали відомими деякі пункти проєкту розробленого ЄУ плану у сфері безпеки для України

 

 

Проєкт розробленого Європейською Унією плану у сфері безпеки для України передбачає механізм довгострокової військової підтримки, навчання українських військовиків та допомогу в розвитку оборонної промисловості країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg, журналісти якої змогли ознайомитися з документом.

 

За даними Bloomberg, новий план ЄУ ґрунтується на цих двосторонніх зобов'язаннях між Україною та G7. Нагадаємо, що на саміті «Великої сімки», який відбувся ще на початку року, країни-члени домовилися виробити низку двосторонніх гарантій безпеки для України, спрямованих на стримування російської аґресії у майбутньому. Зокрема йшлося про «передбачуваний, ефективний, стійкий та довгостроковий механізм надання Україні військової техніки, що мобілізує європейську оборонну промисловість; тренування українських військовиків; поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою нарощування її можливостей та вирівнювання стандартів». Зі свого боку, Україна зобов'язалася продовжити низку реформ, у тому числі у правоохоронній та судовій сферах, а також у галузі безпеки й оборони.

 

Також у плані ЄУ згадуються покращення можливостей України щодо протистояння кібер- і гібридним загрозам та дезінформації; підтримка зусиль Києва щодо розмінування та розв'язання проблеми забруднення, викликаного вибухонебезпечними залишками боєприпасів; надання допомоги Україні у проведенні реформ, пов'язаних з процесом її вступу до ЄУ, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти їх незаконному обігу; підтримка України при її переході на нові джерела енергії та залагодження ядерної безпеки; обмін супутниковими та розвідданими.

 

У документі наголошується, що допомога у постачанні зброї, як і раніше, здійснюватиметься через так званий Європейський фонд миру (European Peace Facility) – механізм, що відшкодовує державам-членам витрати на постачання озброєнь Україні.

 

Проєкт плану, з яким ознайомилася аґенція Bloomberg, цього тижня обговорюватимуть амбасадори Євроунії, а наступного місяця – лідери ЄУ. Це також ляже в основу консультацій з Києвом і країнами Великої сімки.

22.11.2023

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